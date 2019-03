zkr, Novinky

Výtvarníci se na místě sešli v pondělí v poledne, aby během pár hodin dali vzniknout zcela novému uměleckému dílu. Část starších výtvorů přitom na ploše zůstala. „Dnes zahajujeme akci 30 let svobody v České republice s tím, že přes dvacet výtvarníků jak českých, tak zahraničních vytváří novou tvář Lennonovy zdi,” uvedl organizátor akce s názvem Meet Art Pavel Šťastný.

U zdi se sešli zástupci řady oborů a generací, mezi nimi mimo jiné výtvarník a divadelník Matěj Forman, kreativní ekonom Tomáš Sedláček nebo sochař Kurt Gebauer, který byl nejstarším účastníkem akce.

„Lennonova zeď, to je historie. Tady se děly věci kolem Beatles, kolem svobody a kolem street artu a je prima, že tato tradice pokračuje,” popsal novinkám Gebauer.

Zahraniční umělci přijeli ze Slovenska, Srbska, Kanady a Ománu. Ruku k dílu přidal také velvyslanec Spojených arabských emirátů v Praze Abdal Muhammad Maajnáh, který kdysi vytvořil vlajku své země.

Někdejší Zeď nářků

Historie zdi sahá do 60. let minulého století, kdy se na ní objevily první nápisy. Ty patřily Janu Werichovi, který bydlel nedaleko na Kampě. Od 70. let se jí začalo říkat Zeď nářků. Tehdy na ni lidé psali zejména milostné básně a vzkazy.

Proslula však až po smrti Johna Lennona v roce 1980. Neznámý autor ji využil k namalování symbolického náhrobku tohoto člena legendární skupiny Beatles. Záhy byla celá plocha pokryta graffiti, malbami a vzkazy inspirovanými právě Lennonem. V době totality se stala symbolem svobody a vzdoru proti komunistickému režimu, který ji také nechal několikrát přebílit.

V noci na 17. listopadu 2014 někdo celou zeď přetřel na bílo, kdy se na bílé ploše objevil nápis Wall Is Over (Zeď skončila – parafráze Lennonovy skladby War Is Over). K autorství se přihlásila studentská streetartová skupina Pražská služba, jejíž zástupce prohlásil, že to udělali na počest a v rámci oslav 17. listopadu s odkazem na Johna Lennona.

Zeď patří k vyhledávaným turistickým cílům hlavního města.