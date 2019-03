Novinky

Podle týdenní předpovědi budou teplotní maxima v pondělí jen kolem 9 stupňů Celsia, v neděli přitom mají být až o deset stupňů výš.

Postupně by se však mělo během týdne oteplovat, nejtepleji by mělo být v pátek a v sobotu, kdy se nejvyšší teploty mohou pohybovat až kolem 16 stupňů.

Jako celek by následující týden z hlediska teplot neměl nijak vybočovat z průměru, což bude platit až do začátku dubna, jak vyplývá z výhledu na následující čtyři týdny - od 18. března do 14. dubna.

Výstraha meteorologů před silným větrem.

FOTO: Martin Havelka, Novinky

„Největší kladnou odchylku od dlouhodobého průměru bude mít pravděpodobně poslední předpovědní týden (od 8. dubna),“ uvedli meteorologové.

Z hlediska celkového množství srážek by měly být následující čtyři týdny průměrné, ale s hodnotami blíže k nižším hodnotám, než je dlouhodobý úhrn srážek.

„Zejména v prvním předpovědním týdnu předpokládáme podstatně méně srážek, než je obvyklé pro toto období. Následující tři předpovědní týdny budou mít týdenní úhrny srážek pravděpodobně blízko dlouhodobým průměrům,“ konstatuje zpráva ČHMÚ.