„Chtěl jsem se zeptat pana premiéra, jestli bychom ten plán mohli vidět,” požádal Michálek s tím, že jistě je plán zpracován i s termíny a dílčími úkoly.

Poslanec podle svých slov hledal plán na webu vlády a čerpal i z Babišovy knížky O čem sním, když náhodou spím. Tam však prý nalezl mnoho věcí, které vláda vůbec nerealizuje. „Takže to asi taky není ono,” odtušil.

Následně Michálek vytáhl graf ukazující nárůst dotací společnosti Agrofert, který ukázal i premiérovi sedícímu za řečnickým pultíkem. „To asi taky není ten plán, který jste měl na mysli,” uzavřel.

