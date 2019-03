miv, Právo

„V souladu s novelou nařízení města Břeclav mají držitelé parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením možnost koupit si přenosnou parkovací kartu, která je opravňuje stát v lokalitách placených parkovišť zdarma dvě hodiny na místech vyhrazených pro invalidy,“ uvedla mluvčí strážníků Lenka Rigó.

Musí splnit další podmínky. Za čelním sklem auta musí být platné označení pro auta, přepravující zdravotně postiženou osobu, předplatní parkovací karta a parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozu.

Dvouhodinové parkování zdarma ovšem není tak úplně zadarmo, protože za vydání zmíněné parkovací karty zaplatí zájemci čtyři sta korun, přičemž její platnost je jeden rok.

Ne všem se systém vyplatí



„Nevyplatí se mi to. Na jízdy, které s osmasedmdesátiletou matkou absolvuji za rok k lékaři, se mi to nevyplatí. Jinam nejezdíme, její zdraví tomu nepřeje, takže se mi karta nevyplatí. Ale to nic nemění na tom, že považuji za sviňárnu kasírovat peníze i od invalidů,“ řekla Právu žena z Břeclavi. Podobná praxe je podle mluvčí znojemské radnice Zuzany Pastrňákové i ve Znojmě. V Hodoníně podle mluvčího města Josefa Horníčka parkují postižení zdarma.

Když se objevila informace, že Městská policie v Břeclavi nebude tolerovat neplacení parkovného u aut, parkujících (oprávněně) na vyhrazených místech pro invalidy, vyvolalo to značný rozruch. Na sociální síti se rozjela diskuse, zda mají lidé platit při parkování na vyhrazených místech pro invalidy, vesměs s negativními stanovisky, odsuzujícími snahu vybírat peníze od invalidů.

Zneužití kartičky



„Evidujeme 3500 vydaných průkazů. To je obrovský počet, a pokud to nebudeme řešit, skončí to tak, že si někteří z nich udělají z vyhrazených míst soukromá parkoviště. Když pak bude potřebovat zaparkovat jiný invalida, neuspěje,“ řekl velitel městské policie Stanislav Hrdlička.

Strážníci podle něj naráží na případy zneužití vyhrazených míst lidmi, kteří sice mají kartu, ovšem nevezou nikoho, kdo by ji potřeboval.

„Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví zvláštní podmínky pro držitele parkovacích průkazů. Umožňují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Tento, ani žádný jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného ani bezplatného stání. Je-li majitelem parkoviště obec, může o omezení doby stání či zpoplatnění parkování rozhodnout obecně závaznou vyhláškou,“ upozornila mluvčí strážníků.