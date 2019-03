Aleš Honus, Novinky

Náklady na převoz a likvidaci hradí město, které se pokouší dojednat i finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje a ministerstva životního prostředí. Náklady, které půjdou určitě do miliónů korun, pak bude radnice vymáhat po viníkovi, který je ovšem zatím neznámý.

Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD) v úterý poprvé sdělil, co se vlastně ve více než třech tisících barelech nachází. „Odborníci zjistili, že jde asi o 16 druhů nebezpečných odpadů,“ řekl s tím, že jde o barvy, laky, rozpouštědla, sorbenty, ale i kyseliny. „Mohu uklidnit, že nejde například o radioaktivní nebo podobně nebezpečný odpad, ovšem v případě všech látek jde o hořlaviny,“ řekl Pobucký.

Jak primátor uvedl, město původně zvažovalo všechny chemikálie nechat převézt do zabezpečeného skladu a tam je nechat do doby, než bude vypátrán a potrestán viník, který by pak měl povinnost jejich likvidaci financovat. Jenže nakonec vyšlo najevo, že skladování by vyšlo mnohem dráž než samotné spálení.

„Likvidaci schválilo ministerstvo a ani policie s tím nemá problém,“ podotkl Pobucký.

První kamion s nebezpečnými odpady odjel ze Starého Města do ostravské spalovny Suez.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Odvážení odpadů ovšem potrvá minimálně několik měsíců. „Všechna koncová zařízení, která by mohla odpad zlikvidovat, mají svůj byznys naplánovaný na celý rok. Když za nimi přijdete, že máte 650 tun odpadů, tak vám řeknou, že vezmou třeba deset tun, nikoliv celé množství. Takže pokračujeme v jednání s dalšími koncovými zařízeními, která by ten odpad mohla přijmout,“ doplnil primátor.

Hala ve Starém Městě není jediná, kde byly objeveny nebezpečné odpady z Polska, jejichž majitelé se tímto způsobem snaží těchto látek bezplatně zbavit.

Pravděpodobně stejní lidé navezli odpady také do objektu v Bohumíně, kde by ho mělo být asi 150 tisíc litrů. Bohumín zajištění materiálu nechává na majiteli soukromého objektu, kam byl odpad dovezen. Podle vedení města odpad obyvatele neohrožuje.