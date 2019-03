Vladislav Prouza, Právo

Myslivci z machovského revíru nacházeli stržené kusy postupně v průběhu roku. Zbytku stáda hrozí v následujících měsících totální zkáza. Na jaře totiž začnou být vlci ještě víc aktivní.

Unikátnost muflonů spočívala v hodnotě kvalitních trofejí ceněných na miliony korun, kusy měly i silnou stavbu těla. „Šlo o nejlepší stádo muflonů na světě. Samičky, nositelky ojedinělé genetické informace, jsme posílali do celé Evropy. Škody v řádech milionů korun nám, oproti farmářům, nikdo nehradí,“ řekl předseda Mysliveckého spolku Bor Machov Petr Zima.

Lovci trofejí neměli na rozdíl od vlků v Machově šanci. Myslivci jim dovolili odstřelit pouze druhořadé kusy, aby byl zachován jedinečný chov. „Neděláme to pro peníze. Jsme obyčejní lidé, co ráno chodí do práce. Exkluzivní trofej se povede tak za devět let, po které nadějná zvířata od muflončete sledujeme. Na ty měli nárok pouze naši členové, kteří se bez nároku na odměnu o stádo starali,“ přiblížil.

Důvod, proč zrovna mufloni z Broumovska za čtyřicet let, odkdy tam lesníci dovezli prvních pár kusů, dorostli do světové špičky, nikdo doposud nezjistil. „Proč jim tady rohy takhle rostou a jsou postavou silní, nikdo neví,“ podotkl Zima. Mufloni zprvu do Machova přivezli v 19. století mniši benediktýni.

„Původní populace zanikla,“ doplnil Zima, jenž si klade otázku, co je prioritou. Jestli ve světě ojedinělý chov muflonů, skutečná chlouba české myslivosti, která stát nestála ani korunu, nebo vlk, jenž žije po celé Evropě?

„Nejsme pro radikální odstřel vlků. Je ale nutné vymezit lokality, kde vlk ano a kde ne. Hrozí konec myslivosti na Broumovsku,“ uvedl. „Zvěřina je tržní komoditou, kterou musíme plnit, a ještě platit za škody způsobené zvěří,“ podotkl.

Vlci údajně ztratili přirozenou plachost

Myslivci a chovatelé z Broumovska prostřednictvím soudů a parlamentních interpelací usilují o regulovatelný odstřel vlků. Šelmy, jež v Česku zdomácněly po skoro dvou stech letech od doby, kdy byly brutálně vybity, ztratily podle zastánců regulovaného odstřelu kvůli nepřiměřené ochraně přirozenou plachost a ostražitost. „Je nutné jim tyto instinkty vrátit, nikoliv je pozabíjet,“ řekl starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant (nezávislý).

Regulace vlčí populace naráží na odpor ochranářů, kteří odstřel považují za návrat do středověku. „Střílet vlky chtějí od chvíle, kdy se tady usadili,“ sdělil Petr Kafka z Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, jehož nepřesvědčilo ani zdecimované mufloní stádo. „Početnost muflonů, kteří tady nepatří mezi původní druhy, byla v Machově natolik vysoká, že nemohla uniknou vlčí pozornosti,“ dodal.