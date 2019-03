V evropských volbách by nejvíc Čechů volilo ANO

Ve volbách do Evropského parlamentu by nyní nejvíc Čechů volilo hnutí ANO, které má podporu 26 procent možných voličů. Druhá ODS má podporu 16 procent a Piráti 11,5 procenta. K urnám dorazí asi 28 procent českých voličů. Vyplývá to z únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).