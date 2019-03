Kristýna Léblová, maj, Novinky

„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal tuto nemovitost v září roku 2017. Nejprve objekt nabídl ostatním státním institucím, ale ty neprojevily zájem. Proto je nabízený široké veřejnosti,“ vysvětlila Novinkám mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Sama považuje za záhadu, proč doposud o objekt neprojevil nikdo zájem.

Z původních prvků se dochovaly klenby nebo zábradlí.

FOTO: Novinky

„I přesto, že je od roku 2015 objekt nevyužíván, je v poměrně dobrém stavu. V roce 1987 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce střechy, fasády a vnitřních prostor. Poslední rekonstrukce topení, kotelny a vzduchotechniky proběhla v roce 2000,“ dodala Tesařová.

Od doby výstavby se na zámku vystřídala řada majitelů. Sloužil jako dětský domov, internátní škola nebo dětský výchovný ústav. Z původních prvků se zachovalo pouze točité schodiště, historické klenby a zábradlí z 18. století.

Obrovský pozemek

Kromě jednopatrového zámku by budoucí majitel získal ještě tři hektary pozemku. Za zámkem se totiž nachází anglický park. Na ten pak navazuje ještě ovocný sad se zahradnictvím, skleníky a malým domkem, který dřív sloužil personálu. V sadu se nachází jabloně, hrušně, švestky nebo ořešáky.

Zámek má rozlohu bez přilehlých pozemků 1415 metrů čtverečních.

FOTO: Novinky

„Pokud se zámek nepodaří prodat, proběhne další kolo veřejné dražby. Cenu nelze předjímat. Bude záležet na rozhodnutí dražebníka, zda se rozhodne cenu ještě snížit,“ poznamenala k dalšímu možnému zlevnění nemovitosti Tesařová.

Prohlídky spojené s dražbou se zájemci o Nečeradec zúčastnili. Jestli se zúčastní i veřejné dražby, která se uskuteční příští týden v Benešově, ale není jisté.

Možnou překážkou prodeje je to, že zámek je kulturní památka. „Kdyby vlastník dělal nějaké zásahy, musel by to řešit s památkáři. Náš úřad by do toho však nezasahoval,“ uzavřela Tesařová.