Radek Plavecký, Pavla Franzkiová, Právo

Na okraji městské části Praha 16 Radotín leží ladem rozsáhlé území, kterého si před časem všimla skupina architektů a dala dohromady vizi s názvem Sport areál Lahovice (SAL).

„Z vlastní iniciativy jsme dali dohromady návrhy, co by tady mohlo vzniknout. Představili jsme záměry úřadům, abychom zjistili, jak se na to tváří,“ řekl Právu Petr Bedrna, jeden z architektů z kanceláře Deco Group.

V Praze má vyrůst obří areál za šest miliard Krytá sjezdovka. Rychlobruslařský ovál. Zastřešený velodrom. Tři sportovní... Zveřejnil(a) Sport a vše kolem něj dne Čtvrtek 28. února 2019

Hledá se investor

Ačkoli se k záměru staví zatím oslovené organizace pozitivně, smělý plán má dost podstatný háček: zatím není nikdo, kdo by se ho ujal a zaplatil odhadem šest miliard, aby tady všechny zmíněné haly mohly stát. „Kontaktovali jsme i nějaké investory, někteří řekli ano, ale musí se ještě všechno ekonomicky spočítat,“ dodal Bedrna, aniž chtěl odhalit, s jakými investory vyjednával.

Kancelář připouští, že k realizaci záměru bude třeba součinnost státu, pražského magistrátu, dotčených městských částí a také například olympijského výboru nebo sportovních organizací. Těm by se sice po­dle vyjádření na webu Aktualne.cz, který teď informaci o záměru zveřejnil, líbilo mít na dosah tréninkové prostory, ale se sliby se nijak neukvapují. Podobné je to u samosprávy.

Návrhy už leží na stole zhruba rok. „Už dopředu jsme hlásili, že nějaké investice z naší strany nebudou. Záměr nám ale nevadí, je to na území, kde nikomu nepřekáží,“ řekl Právu místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek (ODS).

Radnice: Příliš brzo na podporu

„Zdaleka to není první projekt, který někdo pro tuto oblast vypracoval. Pokud by se to mělo realizovat, chtěli jsme určitě znát podrobnosti například o dopravním napojení. Ale je to území, kde nic není, tak nevidím problém, proč by něco takového nemohlo vzniknout,“ dodal Knotek s tím, že od prvního představení záměru nemají žádné nové informace o nějakém posunu.

Nyní se dostaly návrhy k novému vedení Prahy. „Momentálně máme na stole vizualizaci projektu, ale to jsou veškeré informace, které mám k dispozici. Je tedy příliš brzo říct, zdali projekt Praha finančně podpoří, vyloučeno to samozřejmě není. Máme v plánu schůzku s potenciálními investory a záležet bude i na postoji dotčené městské části,“ řekl pražský radní Vít Šimral (Piráti).

Areál navazující na závodiště ve Velké Chuchli by měl nabídnout například stadion s plochou na lední hokej, curling, dráhu na rychlobruslení o délce 400 metrů a krytý svah pro lyžaře v hale s celoročním provozem, kde by byla lanovka a sjezdovka dlouhá téměř půl kilometru.

Součástí areálu by měl být i uzavřený okruh pro cyklisty, cyklokros a BMX, velodrom s 250 metrů dlouhým okruhem, běžkařský okruh v krytém tunelu i se střelnicí pro biatlonisty a spolu s tím zázemí pro nejrůznější tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.