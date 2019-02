Novinky, ČTK

V pravidelné analýze hospodářské a sociální situace ČR komise upozornila, že data ukazující na malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země. Ty by pomohly odstranit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí.

Materiál komise opakovaně zmiňuje otevírající se nůžky mezi rozvinutými a zaostávajícími regiony ČR. Komise výslovně zmiňuje narůstající rozdíly mezi Prahou či Brnem a méně rozvinutými regiony.

Drahé bydlení i nedostatečná infrastruktura



„Bohatší regiony trpí nedostatkem dostupného bydlení a tlakem na předměstskou dopravní síť, v nejchudších oblastech je velmi slabé dopravní spojení, panuje demografický tlak, existuje sociální vyloučení a jen malé soustředění se na inovace,“ uvádí pracovní dokument Komise.

Podle Evropské komise potřebuje Česko do budoucna investovat především do inovací, vzdělávání a dopravní i datové infrastruktury. Pracovnímu trhu by pomohla dostupná předškolní péče a vyšší míra zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel.

Obsáhlejší doporučení jednotlivým státům zveřejní EK během jara.