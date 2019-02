Patrik Biskup, Právo

„Veterináři měli zásadní výhrady k tomu, že lvici chovám samostatně, čímž ji podle nich týrám, protože tato zvířata žijí v tlupě. Ačkoliv mi nic takového zákon přímo neukládá, pořídil jsem si druhou lvici,“ řekl Právu Novotný s tím, že podal žádost o povolení chovu dvou těchto šelem. Zda uspěje, zatím není jasné.

„Dokud nebude mít pro zvířata řádně zkolaudovanou ubikaci, tak nemůže být o souhlasném stanovisku ani řeč. Nelze přece povolit chov v nelegálních prostorách,“ uvedl Richard Bílý z plzeňské krajské veterinární správy s tím, že řízení je zatím přerušeno.

„Pokud bude stavebně vše v pořádku, ještě to neznamená, že chov automaticky povolíme,“ řekl Právu Bílý.

„Nejsme tak úplně přesvědčeni, že v této hustě obydlené části města je přítomnost šelem vhodná. Může to vyvolat oboustranný stres jak u lidí, tak u samotných zvířat,“ dodal Bílý.

Podle mluvčí rokycanské radnice Anety Benešové chovatele potrestal odbor životního prostředí pokutou za přestupky proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání.

„Není držitelem povolení k chovu lvice, chová ji samostatně, což je z hlediska potřeby sociálního chování nevhodné, neboť dle doporučení ústřední komise pro ochranu zvířat je nutné chovat tyto šelmy ve strukturovaných skupinách,“ vysvětlila mluvčí podstatu prohřešku.

Šelmu dostal k Vánocům



Ke stavbě chovných prostor uvedla, že stavební odbor vede ve věci správní řízení.

První lvici, která dnes váží už skoro dva metráky, dostal Novotný pod vánoční stromeček v roce 2016 jako pětitýdenní kotě.

„Pár měsíců jsem ji měl doma, v červnu 2017 jsem se rozhodl, že chov zlegalizuji. Dostal jsem první souhlas od zdejší radnice a začal jsem budovat chovné zařízení. Pak jsem ale narazil u veterinářů. Ti žádost o povolení chovu zamítli z důvodu, že je to jedináček,“ uvedl.

Mezitím postavil pro lvici zázemí. „Stavební povolení nemám, ale spěchal jsem hlavně kvůli zvířeti. Razítko bylo až druhořadé. Nyní se to snažím dát do pořádku. Najmul jsem si firmu, která mi chovné prostory projektuje tak, aby to bylo v souladu s předpisy. Jakmile bude zkolaudováno, věřím, že povolení od veterinářů dostanu,“ reagoval. Na stejném místě legálně chová ještě dvě pumy.

Upozornil i na to, že schvalovací proces se může zadrhnout. „Je zapotřebí souhlas sousedů. Pokud se proti stavbě odvolají, tak se vše protáhne,“ doplnil.

Lvice má u Novotného životní podmínky na první pohled nadstandardní. Ke zděnému kotci o ploše 25 m2 má ještě 80 m2 výběhu obehnaného tři metry vysokou drátěnou klecí. To je rozměrově dvakrát tolik, než stanoví předpisy. Zvíře je na chovatele zvyklé, přiběhne na první zavolání a nechá se klidně podrbat.

Ještě loni ale Novotný tvrdil, že dalšího lva neplánuje. „Bylo by to nezodpovědné. Jednak nové zvíře stojí dost peněz a pak si nejsem jistý, jestli bych byl schopen poskytnout oběma dostatečný komfort,“ řekl tehdy Právu.

Šestiměsíční mládě, které si nyní pořídil, mám zatím umístěné odděleně. „Musí ještě dorůst, abych je mohl dát dohromady,“ uzavřel Novotný.