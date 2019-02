Renáta Bohuslavová, Novinky

„Chceme náplavky maličko utlumovat, aby tam byl zohledněn požadavek občanů mětských částí. Vypracovali jsme pravidla pro jednorázové akce. Týká se to počtu akcí, které budou omezené. Budou se tam hlídat hlukové limity a akce by měly končit ve 22:00,” řekl Novinkám radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Noční klid oficiálně platil na náplavkách i v minulých letech, občas ale dostaly některé akce výjimku a noční klid byl prodloužen, nebo nebyl ze strany návštěvníků dodržován, a obyvatelé přilehlých bytů si často stěžovali. Proto vedení města přistoupilo od sezóny 2019 ke zpřísnění podmínek.

Tímto zaručíme alespoň tři skutečně tiché večery týdně kurátor náplavek Jiří Sulženko

„Doposud na pražských náplavkách platil standartní noční klid od 22:00 hodin a omezení hluku na 80 dB. Na základě nových pravidel, která vycházejí z diskusí s veřejností, pořadateli akcí a vedením města, se zavádí režimy Ticho večer a Ticho v neděli,” uvedl Novinkám kurátor náplavek Jiří Sulženko z městské firmy Trade centre Praha.

Nově klid v pondělí a v úterý večer



Ticho večer se bude vztahovat na pondělí a úterý večer, kdy bude noční klid od 20:00 do 6:00. Ticho v neděli poté znamená, že sobotní živá a reprodukovaná hudební produkce na palubách lodí i v prostoru náplavek musí být ukončena do 22:00 a klid musí být zachován i během celé neděle.

„Snažíme se tak zvýšit kvalitu života obyvatel v okolí náplavek strukturováním týdenního programu, kdy se tímto zaručují alespoň tři skutečně tiché večery týdně,” doplnil Sulženko.

Na udržování klidu podle něj bude dohlížet primárně městská policie společně s dispečery, kteří jsou zaměstnanci městské společnosti Trade centre Praha. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku městských strážníků si ale Praha zřejmě bude muset najmout i bezpečnostní firmu.

„Vidím to tak, že tam budeme mít nějakou vlastní hlídací agenturu, která bude monitorovat, aby tam byl pořádek a lidé se zklidnili,” doplnil Chabr.

Bazén Krnáčové zatím jen jeden



Praha letos na revitalizaci náplavek vyčlenila v rozpočtu města 233 milionů korun. Ty půjdou podle Chabra především na technickou infrastrukturu, kanalizaci, záchody i opravy kobek, což jsou věci, které byly schváleny ještě za předchozího vedení Adriany Krnáčové, která si revitalizaci náplavek vzala jako jeden ze svých dlouhodobějších úkolů.

Zároveň na náplavkách ale také naplánovala výstavbu bazénů, na které mělo podle Chabra jít letos z rozpočtu až 800 milionů korun, což Praha zrušila.

„Bazénů bylo naplánováno asi osm až za 800 milionů korun. Bude to možná v dalších letech, ale nemůžeme dát teď všechny peníze, které máme do rozvoje náplavek, do bazénů. Nejdříve uděláme jeden bazén, a když to bude fungovat a mít to užitek, tak budeme pokračovat,” vysvětlil Chabr a dodal, že v dubnu by měla být hotová první technická fáze, a pokud zbydou peníze, tak by se s realizací bazénu mohlo začít příští rok.