Senátor Valenta převede svůj majetek do svěřenského fondu

Senátor a miliardář Ivo Valenta převádí svůj majetek do svěřenského fondu, vznikne ve druhé polovině března. Valenta to zdůvodnil dědickým uspořádáním majetku. Valenta vlastní loterijní holding Synot a většinový podíl má i ve firmě Our Media.