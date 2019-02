Novinky, ČTK

Agentura a Letiště Praha si od kampaně >>No spoilers. See it live<< slibují nárůst počtu amerických turistů v Česku. Kromě stanice newyorského metra na 5. avenue a 53. ulici se Česko prezentovalo ve vlacích napříč 27 linkami metra.

Na více než deseti vizuálech z ikonických míst ČR jsou části fotografie záměrně nerozeznatelné

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové není častým zvykem, aby se evropské destinace prezentovaly v americké metropoli v takovém rozsahu. Jde o první marketingovou spolupráci projektu TouchPoint, iniciovaného Letištěm Praha.

"Tato platforma si klade za cíl oslovit co nejvyšší počet potenciálních návštěvníků na bonitních trzích, které mají s Prahou přímé letecké spojení," uvedla Dostálová.

Reklamní prezentace ČR v newyorském metru

Do New Yorku má Praha přímé letecké spoje zajišťované aerolinkami Delta Airlines a United Airlines, a také spojení z nedaleké Philadelphie, kam létají American Airlines.

Kampaň je postavena na sdělení, že to nejlepší návštěvníci uvidí až v momentě, kdy Prahu a Středočeský kraj zažijí na vlastní kůži. Na více než deseti vizuálech z ikonických míst ČR jsou části fotografie záměrně nerozeznatelné a doplněné pouze krátkým motivačním textem vybízejícím nejen k prohlížení fotografií, ale především k návštěvě destinace.

Českou republiky navštíví každoročně přes půl milionu turistů ze Spojených států, což je řadí na páté místo na žebříčku zahraničních turistů.

"Platí za velmi bonitní klientelu, která si ráda dopřeje pohodlí hotelů nejvyšší kategorie. Nakupují cestovatelské balíčky a nešetří spropitným. V ČR je kromě Prahy lákají UNESCO památky a historie ´starého kontinentu´, kulinářské zážitky, české pivo, ale i české umění, design a klasická hudba," dodala ředitelka Institutu turismu Markéta Vogelová.