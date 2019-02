Naďa Adamičková, Právo

Pane premiére, vypadá to, že vládní idylka dostává po půlroce trhliny. Komunisté si stěžují na některé ministry na Hradě, vadí jim vládní zahraniční politika, soc. dem. odmítá desetiprocentní plošné propouštění zaměstnanců ve státní sféře a odbory kvůli tomu hrozí protesty. Co s tím?



Nikdo nemluví o plošném propouštění…

Ministryně financí řekla, že má jít o deset procent.

Musíme se podívat na každý resort, je potřeba se podívat na vývoj počtu jejich zaměstnanců od roku 2004 a podle toho vést diskusi. Máme tady zákon o státní službě, na který se čekalo deset let, a zlé jazyky ve Sněmovně tvrdí, že jen proto, aby příznivci a nominanti tradičních stran získali místa ve státní správě a zabetonovali se tam.

Paní ministryně Maláčová chodí stále s návrhy, jak utrácet, ale do šetření se moc nemá

Už v Sobotkově vládě jsme byli proti tomu, aby každá koaliční strana měla na každém ministerstvu svého náměstka, nakonec jsme bohužel ustoupili. Od počátku naší vlády jsme apelovali na ministry, aby šetřili, aby nenabírali externí firmy na věci, které mohou dělat sami, aby nenabírali poradce a různé politické nominanty a šetřili na provozu.

Nedělají to, když šlapete na brzdu a počítáte se škrty?



Moc na to neslyší, nebo to nechtějí. Máme vysoké mandatorní výdaje, zase chceme pro příští rok zvyšovat důchody, protože si to důchodci zaslouží.

Mělo by to být zase 900 měsíčně, jak jste slibovali?



Důchodcům jsme letos přidali víc než naše slavná pravice za šest let. Jestli to snese rozpočet, tak ano. Podle propočtů, které máme, to vychází na sedm set korun, i když já bych tam rád viděl devět set.

Aby to tak mohlo být, musíme na to samozřejmě získat zdroje. A největší kapitolu má ministerstvo práce a sociálních věcí, proto se musíme podívat na účelnost a smysluplnost vyplácených dávek, na zaměstnanost v tomto resortu. Ale nejen tam. Týká se to i Úřadu vlády a všech ministerstev. Zdědili jsme lidi, kteří jsou na úřadech zaměstnáni kvůli čerpání tzv. evropského sociálního fondu, což jsou různé programy, ze kterých ale téměř nic není.

Právě ministryně Maláčová ve čtvrtek oznámila, že její ministerstvo bude navrhovat pro příští rok zvýšení o 900 korun. Chce zvýšit podíl pevné části penze, čímž se má posílit solidarita na úkor zásluhovosti. Podpoříte její návrh?

Budeme určitě rádi, když paní Maláčová najde zdroje na navýšení důchodů ve svém resortu. Např. miliardové částky na IT, zneužívání dávek a další provozní náklady si určitě zaslouží pozornost, jak na to poukázaly různé kontroly. Paní ministryně chodí stále s návrhy, jak utrácet, ale do šetření se moc nemá.

Pokud zůstane u sedmi stovek, pak to znamená, že nesplníte slib, který jste dali, že do konce volebního období bude průměrný důchod patnáct tisíc korun.

Slib průměrného důchodu v roce 2021 určitě splnit chceme.

Co slevy na jízdném pro studenty a seniory? Zachováte je i do budoucna?



Ano určitě. Přineslo to úspory v rozpočtech důchodců a studentů a o to nám přece jde, aby měli lepší životní úroveň.

Když jste zmínil tradiční politické strany a jejich trafikanty, tak přece víte, že i u vás to funguje podobně. Třeba váš bývalý nástupce v čele financí Ivan Pilný sedí v pražském zastupitelstvu, současně je náměstkem ministryně průmyslu a ještě k tomu poradcem na dalším resortu.



Já jsem to kritizoval. Není to dobře. Sám takové poradce nemám. Nemám vůbec poradce z hnutí ANO, tu linku držím, protože nechci poslouchat, že dávám trafiky členům hnutí.

Nechal jste si od ministrů ANO zpracovat, jak plní své úkoly. Je mezi nimi někdo, kdo bude muset z kola ven? Třeba ministr dopravy Ťok?

Ministři za ANO mají termín do konce února. Není to žádné zkoušení jako ve škole. Chci zkrátka vidět jejich výkaz práce. Mám rád, když jsou věci černé na bílém. Pokud to nechce pan předseda Hamáček od ministrů soc. dem., je to jeho věc, ale já to určitě budu chtít po všech na první výročí stávající vlády.

Jsem přesvědčen, že máme pomáhat dětem tam, kde se narodily

A pokud jde o vaši otázku, jestli půjde někdo z kola ven, víte dobře, že personální otázky neřeším přes média.

Tento týden přišla lidovecká europoslankyně Šojdrová s tím, že má seznam sirotků z řeckých táborů, o které by se mělo Česko postarat, a chce s vámi o tom jednat. Jste ochoten změnit svůj původní nesouhlasný názor a kývnout na její nápad?



Na mém názoru se nic nemění. Jsem přesvědčen, že máme pomáhat dětem tam, kde se narodily, kde je jejich přirozené prostředí.

Nápad přestěhovat je k nám je podle mě nesmyslný. Proto se chystám, jak jsem říkal, založit nadaci, která by financovala výstavbu vesničky v Sýrii. Už se mi ozval jeden sponzor, takže jsem optimista a věřím, že ten projekt zrealizujeme.

Vy sám počítáte s nějakým finančním příspěvkem, anebo spoléháte jen na případné sponzory?



Samozřejmě počítám. Dělám to pravidelně, i když o tom na veřejnosti nemluvím. Jediné, co mohu říct, je, že to bude určitě významnější částka.

Jste ochoten pomoci také českému řidiči kamionu Jiřímu Saganovi, který dostal ve Francii dva roky vězení za převoz migrantů? Ptám se proto, že lidovci chtěli na schůzi Sněmovny prosadit usnesení, kterým by poslanci vyzvali vás a vládu k pomoci, ale váš klub spolu se soc. dem. takový nápad vetoval.

Je mi to samozřejmě líto, ale předpokládám, že tak jako u nás, tak i ve Francii je justice nezávislá, a tudíž soud rozhodoval na základě nějakých důkazů. A pokud jsou tam nějaké pochybnosti, a já neznám detaily, může se angažovat ministerstvo zahraničí.

Zeptám se na to pana ministra Petříčka. Ale trochu mi to připadá jako kampaň některých lidovců, z nichž jeden kandiduje znovu do Evropského parlamentu (Tomáš Zdechovský – pozn. red.), druhý (Marian Jurečka – pozn. red.) na předsedu KDU-ČSL.

Podobně, jako si zvolila své předvolební téma sirotků paní Šojdrová.

Zůstaňme ještě u těch pozvání. Chystáte se za Donaldem Trumpem do Bílého domu?



O pozvání se mluví už dlouho. Zatím nic oficiálního není.

Naše informace z americké strany hovoří o tom, že je přijetí domluvené…

Nevím, co k tomu víc říct. Opakuji, že nemám v této chvíli žádné oficiální pozvání.

Předpokládá se, že v rámci vaší chystané návštěvy by mohla být řeč o nákupu amerických vrtulníků, které USA nabízejí české armádě. Počítáte s tím?

Nákup vrtulníků se připravuje bez ohledu na návštěvy a předpokládám, že bude brzy zrealizován.

