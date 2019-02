Pražský magistrát odmítl exhumaci ostatků Zdeny Mašínové starší z hromadného hrobu

Pražský magistrát nevyhověl žádosti Zdeny Mašínové exhumovat ostatky její matky Zdeny na Ďáblickém hřbitově. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu. Exhumace není podle magistrátu možná bez prověření možností, jak by proces probíhal. Uvedla to v pátek ČTK s odkazem na dopis Mašínové.