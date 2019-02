Renáta Bohuslavová, Novinky

„Slíbila jsem, že se na problematiku sociálních dávek podíváme,” uvedla Maláčová čtvrteční tiskovou konferenci, kde pravidla pro revizi dávek představila. Právě revizi sociálních dávek chtěl po ministryni při nástupu do funkce prezident Miloš Zeman a připomínal ji i premiér Andrej Babiš.

Maláčová ale připomněla, že nejdříve chce, aby vláda a Sněmovna schválily její prorodinný balíček, kde řeší rodičovský příspěvek, dětské skupiny, částečné úvazky a zálohované výživné až za miliardy korun. Nad některými částmi jsou ale v koalici stále rozpory. Ministryně navíc trvá na tom, že balíček je komplexní a má smysl jen tehdy, když bude prosazen celý. [celá zpráva]

„Kolegové to velmi dobře vědí. Jakmile projde prorodinný balíček, tak přijde revize sociálních dávek a potom přijde balíček zaměstnanosti,” řekla již před časem Novinkám Maláčová.

Je tak otázka, zda se na systém sociálních dávek vůbec dostane. I tak by ministryně chtěla mít do března připravený návrh a byla by ráda, kdyby se změny projevily už v roce 2021.

Úprava dávek na bydlení



První úpravy se týkají dávek na bydlení. „V současném systému máme dva druhy sociálních dávek. Tzv. pojistné, tedy důchodové a nemocenské, a pak nepojistné, kterých je 11 druhů,” uvedla Maláčová.

Největší část peněz na nepojistné dávky, konkrétně 26 miliard, šlo v roce 2018 na příspěvek na péči, 25 miliard pak na rodičovský příspěvek.

Třetí nejvyšší částka 7,7 miliardy měla jít podle MPSV na příspěvky na bydlení a 1,9 miliardy na doplatek na bydlení, a právě tyto výdaje podle Maláčové potřebují revizi.

„Padají poznámky na zneužívání dávek. Myslím, že by dávky měly být adresné, na druhou stranu ale výdaje na dávky dlouhodobě klesají,” doplnila Maláčová.

Podle jejího návrhu by dávky měly být poskytovány například jen zkolaudovaným bytům s minimálními technickými a hygienickými standardy. Lidé musí v bytě opravdu bydlet, a ne tam mít nahlášen jen trvalý pobyt. Příspěvek by také neměl dostat nikdo, kdo vlastní více bytů, a měl by být opravdu jen pro nemajetné.