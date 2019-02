jas, Novinky

„Místo aby lékařům, zaměstnavatelům i zaměstnancům e-neschopenka usnadnila život, postará se o pravý opak. Lékař má totiž České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) reportovat elektronicky a současně papírově. Na každou e-neschopenku padne pět papírů. A co je obzvlášť absurdní – zaměstnavatel se o nemoci svého zaměstnance nedozví on-line nic. Do databáze e-neschopenek bude mít totiž přístup pouze ČSSZ,” tvrdí předseda SPL Petr Šonka.

Představitelé SPL, které sdružuje drtivou většinu praktických lékařů pro dospělé, zdůrazňují, že elektronizaci neschopenek neodmítají, ale v současné podobě je pro ně nepřijatelná.

Nespokojení zaměstnavatelé



To, že by do systému nemohli nahlížet zaměstnavatelé, je nepřijatelné i pro Hospodářskou komoru.

„Zaměstnavatelé by přístup k informaci měli mít automatický a on-line, nikoli na vyžádání a k tomu se značným zpožděním,” popsal prezident komory Vladimír Dlouhý s poukazem na osmidenní lhůtu, kterou by měla mít ČSSZ na vyřízení žádosti zaměstnavatele o sdělení údajů o neschopnosti pracovníka.

Komoře vadí i skutečnost, že namísto elektronizace celého systému by mělo docházet pouze k zasílání dat vzniku a ukončení pracovní neschopnosti na portál ČSSZ. Vyzvala proto MPSV, aby byl návrh stažen z projednávání ve Sněmovně.

Je nesmyslné zavádět nyní systém, který nikomu nic nepřináší předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka

Ta před časem schválila zrušení třídenní karenční doby, která od července vrací zaměstnancům náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. [celá zpráva]

Funkční systém od roku 2020



Resort tvrdí, že plně elektronický systém by měl fungovat od ledna 2020, přesto chce, aby se lékaři do systému povinně zapojili již v polovině letošního roku.

„Je nesmyslné zavádět nyní systém, který nikomu nic nepřináší, komplikuje nám život a stejně se vše budeme muset za půl roku opět přeučovat,” varoval Šonka

Zůstaneme u papíru, tvrdí lékaři



Ten tvrdí, že lékaři budou systém v této podobě ignorovat a v rámci občanské neposlušnosti zůstanou u vypisování papírových neschopenek.

„Pokud MPSV tento zmetek, který označuje za funkční e-neschopenku, opravdu povinně zavede, my jej používat nebudeme. Praktičtí lékaři budou nadále vystavovat papírové neschopenky a k e-neschopence přistoupíme až poté, co se od 1. 1. 2020 rozjede skutečně plně funkční model,” uvedl Šonka s tím, že i tak by si lékaři představovali dvouleté přechodné období.

Nyní podle dat SPL dobrovolně využívají e-neschopenku necelá tři procenta lékařů.