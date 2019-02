Jan Martinek, Právo

Dotační program Můj klub letos vypsalo už počtvrté. Týká se pouze sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které pracují s minimálně dvanácti dětmi ve věku od pěti do 23 let. Letos se o dotaci přihlásilo téměř šest tisíc klubů. Nejčastěji šlo o fotbalové kluby, na dalších místech to byl požární sport, atletika a florbal. Ve hře jsou většinou deseti- až statisícové částky, nejvyšší dotace se vyšplhala přes tři čtvrtě milionu korun.

Kluby by měly peníze z dotačního programu využít na údržbu a provoz sportovních zařízení a zabezpečení jejich sportovní a pohybové činnosti.

„Letošní počet žádostí trhl veškeré rekordy, o dotaci se přihlásilo bezmála šest tisíc klubů, ve kterých sportuje přes 700 tisíc dětí a mládeže. Celkové požadavky jsou 1,4 miliardy korun, což je téměř o půl miliardy více než v roce 2018,“ řekla Právu mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

ČTĚTE TAKÉ

Stát dá neziskovkám sedm miliard, většina půjde na sport



Uzávěrka přihlášek byla v říjnu 2018, už nyní ministerstvo uspokojí zhruba prvních šest stovek žádostí. Jde o kluby, které žádají o peníze letos poprvé, ty ostatní musí teprve předložit vyúčtování z loňska.

Basket stojí přes tři a půl milionu ročně



„Pro rok 2019 byla vůbec poprvé použita dotační kalkulačka, díky které znaly kluby informaci o maximální možné dotaci již při vyplnění žádosti, tedy od října 2018. Kluby rovněž uvítaly zjednodušení žádosti a ministerstvu se navíc podařilo je rychleji vyhodnocovat a již během února, tedy o dva měsíce dříve než v předešlém roce, začít finanční prostředky vyplácet,“ řekl Právu náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karel Kovář.

O největší objem peněz v první vlně zažádal Basketbalový klub Děčín, který dostane od státu 753 500 korun. Generální manažer klubu Lukáš Houser Právu řekl, že roční náklady klubu převyšují tři a půl milionu.

„Jen za trenéry platíme ročně 1,2 milionu, za dopravu 466 tisíc, 300 tisíc za soustředění, dalších 300 tisíc za pronájmy tělocvičen, dál za dresy, stravné a ubytování na turnajích. Sedm set tisíc od státu nám pomůže, ale mnoho nevyřeší,“ řekl Právu.

ČTĚTE TAKÉ

Končí vyšetřování sportovních dotací



MŠMT mělo v minulosti problémy s rozdělováním miliardových dotací fotbalovým klubům, které mělo proběhnout zmanipulovaně a bez zákonných kritérií. Několik lidí tehdy skončilo ve vazbě, včetně bývalé náměstkyně ministra Simony Kratochvílové. [celá zpráva]

Peníze z dotačního programu Můj klub podle MŠMT ale jdou přímo klubům, a nikoliv sportovním svazům. Měli by s nimi komunikovat přímo ministerští úředníci v regionech. „Kluby se budou obracet na konkrétní osoby, což je vždy lepší,“ řekl Kovář.

ČUS: Nejsou děti, nejsou dotace



Část sportovních klubů a tělovýchovných jednot v ČR se potýká s nedostatkem dětí a mladých lidí, kvůli kterému nemohou žádat o dotace z ministerstva školství. Kolem 2400 klubů registruje v současnosti méně než 12 členů ve věku šesti až 23 let. V polovině z nich necvičí ani jedno dítě. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými členy udělala Česká unie sportu (ČUS). Celkem se ho zúčastnilo 7300 klubů a jednot.

„V drtivé většině se jedná o kluby, které fungují v menších městech či na vesnicích a nemají děti kde brát,“ řekl předseda ČUS Miroslav Jansta ČTK. Tyto kluby podle něj také často nemají peníze na nábor a svůj větší rozvoj, a mladé sportovce jim tak často odebírají kluby z větších měst.

„Samozřejmě může jít také o případy klubů, jež se na tuto (dětskou a mládežnickou) věkovou skupinu vůbec nezaměřují,“ doplnil.