Patrik Biskup, Právo

Podle již pravomocného rozsudku, který má Právo k dispozici, nepředložilo ministerstvo pro své tvrzení žádné konkrétní důkazy.

Spor se týká období od roku 2014, kdy obce získaly pozemky zpět jako historický majetek. Rezort obrany tvrdil, že užívání dotčených pozemků je nezbytné pro plnění jeho funkce jako organizační složky státu.

„Letiště má své místo ve struktuře objektů potřebných pro obranu státu. Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě má zajistit zázemí pro vynucená přistání a krizové stavy. Tento prostor je dále využíván k výcviku složek NATO a Armády ČR,“ stojí v žalobě.

Ministerstvo areál pronajalo

Podle soudu ale argumentace ministerstva nemohla obstát za situace, kdy letiště ani neprovozuje a v roce 2009 jej pronajalo na desítky let soukromé společnosti ke komerčním účelům.

„Jelikož ministerstvo nedoložilo žádným kvalifikovaným způsobem nezbytnou potřebu bezúplatného využití těchto pozemků k účelu plnění funkce organizační složky státu, není povinností obcí strpět omezení svého vlastnického práva,“ konstatoval soud. Poukázal také na to, že ministerstvo obrany prohlásilo letiště už v roce 1997 za nepotřebný majetek.

Máme znalecký posudek, že blokací těchto pozemků přicházíme o miliony korun ročně Miroslav Sedlák, starosta Nové Vsi

Jednou z dotčených obcí je Nová Ves. Její starosta Miroslav Sedlák (nez.) upozornil na to, že ministerstvo obrany areál letiště komerčně pronajalo a inkasuje peníze. „Po nás chtějí, aby mohli užívat naše pozemky gratis. Tohle nemůžeme dopustit. Musíme se přece chovat jako řádní hospodáři. To bychom taky mohli skončit před soudem za to, že okrádáme obec,“ prohlásil Sedlák.

Chtějí se soudit

Nová Ves vlastní v areálu letiště 250 tisíc metrů čtverečních plochy. „Máme znalecký posudek, že blokací těchto pozemků přicházíme o miliony korun ročně,“ upozornil starosta. Proto bude obec požadovat uhrazení dlužného nájemného za čtyři roky zpátky. „Jsou to částky v desítkách milionů,“ dodal Sedlák s tím, že pokud armáda nezaplatí, je obec připravena domáhat se peněz soudní cestou.

„Po navrácení pozemků v roce 2014 od nás ministerstvo požadovalo souhlas s bezúplatným užíváním formou zřízení věcného břemene s tím, že je to nezbytně nutné pro plnění úkolů organizační složky státu. Zřídit věcné břemeno chtělo skoro na všech pozemcích včetně těch, které nyní využívá soukromý subjekt. Nikdy nám nedoložilo své tvrzení o potřebě užívání těchto pozemků pro plnění úkolu státu,“ uzavřel starosta.

Čtyřsethektarové letiště má pronajaté na 99 let společnost PlaneStation Pilsen. Ta přestala platit nájem poté, co jí ministerstvo odmítlo vyplatit finanční kompenzaci za údajně zmařený projekt na využívání letiště pro větší dopravní letadla.

Podle ministerstva firma dluží na dohodnutém nájemném desítky milionů korun. Proto firmě vypovědělo smlouvu a areál chce zpět. Soudní spor už trvá pět let. „Až se tohle dořeší, očekávám, že bude ujasněno, kdo bude letiště provozovat,“ uvedl právní zástupce ministerstva Marek Vlasák.