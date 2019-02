pem, Novinky, ČTK, Právo

Na Olomoucku skončil autobus v příkopu. V neděli po třiadvacáté hodině sjel do pole mezi obcemi Topolany a Ústín na Olomoucku. Cestovalo v něm osm osob, jeden člověk utrpěl lehčí zranění.

„Bez nutnosti poškození vozidla jsme zajistili vyproštění osob do bezpečí. Autobus naštěstí mohl využívat topení, a tak lidem byl udržen tepelný komfort. K místu byl operačním střediskem vyslán také náhradní autobus ze stanice profesionálních hasičů v Olomouci,“ řekl Právu mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.

Hasiči zasahovali do pondělního rána cca u 50 událostí. „Drtivá většina jich byla technického rázu, a to odstraňování spadených stromů na silnice a jiné komunikace blokující průjezdnost vozidel. Zasahovali jsme i u několika dopravních nehod, které se obešly bez zranění,“ konstatoval mluvčí. U Mikulovic na Jesenicku podle něj ve čtvrt na sedm narazil spěšný osobní vlak do stromu. „Vše je bez zranění a nutnosti evakuace cestujících,“ konstatoval Hošák.

Obtížně sjízdné jsou v kraji některé silnice, například v kopcích vedoucí komunikace mezi Šternberkem a Opavou. „Plynulý provoz tam blokují kamiony,“ dodal mluvčí.

Nehoda autobusu mezi obcemi Topolany a Ústín

FOTO: HZS Olomouckého kraje

V Moravskoslezském kraji leží na silnicích vrstva ujetého či rozbředlého sněhu. Mezi obcemi Bílá a Ostravice na Frýdecko-Místecku zůstává pro těžká nákladní vozidla uzavřena silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Bez proudu je v regionu zhruba 1800 odběratelů kvůli poruchám na vedení vysokého napětí.

Na jižní Moravě mohou silnice namrzat. Teploty se drží kolem nuly. Počasí jinak větší komplikace nezpůsobilo.

Tvorbu náledí hlásí silničáři na Vsetínsku. Silnice ve Zlínském kraji jsou nicméně s opatrností sjízdné. Ve vyšších polohách na nich leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Také zde evidují energetici poruchy vysokého napětí.

Hasiči pomáhali i uvízlým kamionům.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Na jihu Čech připadlo od neděle do pondělního rána až 30 centimetrů sněhu. Nejvíce na Šumavě a na Strakonicku. Počasí stále komplikuje sjízdnost některých vozovek v regionu, jde především o silnice v jihozápadní části kraje na Písecku, Strakonicku a Prachaticku. V těchto místech museli hasiči přes noc nejčastěji odstraňovat z vozovek popadané stromy.

Sněhulák na náměstí Republiky v Plzni.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

Ve Středočeském kraji mají místy kvůli sněžení problémy hlavně autobusy. Kvůli popadaným stromům jsou problémy na železnici mezi Berounem a Karlštejnem a rovněž mezi Měchenicemi a Čišovicemi.

Až do odvolání byl uzavřen průhonický park. Na stromech leží množství těžkého mokrého sněhu a hrozí pád větví.

Kladno, kde byl v neděli vyhlášen kvůli sněhu kalamitní stav, mimořádnou situaci v pondělí odvolalo. [celá zpráva]