Novinky, ČTK

Komplikovaná byla situace na silnicích, mnohde byly vyjeté koleje. odklizené cesty zase brzy zapadaly. Kladno dokonce vyhlásilo kalamitní stav.

Hustě sněžilo i v Praze, kde byla, stejně jako jinde, komplikovaná doprava. Sníh ležel na silnicích a chodnících, během dne se z něj postupně stávala břečka.

Provoz muselo omezit pražské ruzyňské letiště, sedm letů bylo odkloněno do Brna či do Vídně. "Postupně se ty odkloněné lety vracejí do Prahy," uvedl odpoledne mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Zasněžené okolí Václavského náměstí

FOTO: Jiří Forman, Aktu.cz

V Praze měly problémy také autobusy MHD, jezdily nepravidelně, některé příměstské linky ani nevyjely. Kolem 16:00 se situace podle dopravního podniku vrátila k běžnému nedělnímu provozu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V neděli ráno hustě sněžilo i v Praze

Sníh z ulic odklízelo od páté hodiny ranní více než 120 vozů údržby, situaci ale komplikoval vítr a neustávající sněžení.

Odpoledne sněžení ustalo, během pondělní noci se přesune na Moravu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sněžení na západě Čech