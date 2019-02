Kristýna Léblová, maj, Novinky

V roce 2009 byla vila Milada v majetku Ústavu pro informace ve vzdělávání.Ten ji po odchodu squatterů hodlal přepsat na Univerzitu Karlovu. K tomu ale dosud nedošlo. Ústav zanikl a budova přešla pod správu ministerstva školství.

To mělo stejný záměr, ale ten se nikdy nerealizoval. Převod tehdy zhatilo ministerstvo financí, které tvrdilo, že žádost zamítlo z důvodu nedoložení všech potřebných dokumentů ze strany ministerstva školství.

Bezúplatné převedení pozemků a budov do vlastnictví UK nebylo považováno za veřejný zájem. Ministerstvo školství sice popíralo, že by nedoložilo veškeré dokumenty, ale za deset let neudělalo nic navíc. Milada a okolní pozemky mezitím dosáhly havarijního stavu.

Vila se stala nepotřebnou



Nyní je dům necelé dva roky v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jako nechtěný majetek, pro který by se mohl v dohledné době najít nový majitel.

Squatteři si v minulých letech připomínali nucený odchod z vily v roce 2009. Snímek je z roku 2014.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Mluvčí úřadu Radek Ležatka Novinkám řekl, že ze zákona nemá právo do budovy investovat, protože je to pro stát nepotřebný majetek.

Přestože okamžitě po převzetí budovy úřadem se UK ihned ozvala se svým trvajícím zájmem, budova stále chátrá. „My jsme ihned iniciovali územní řízení na oddělení příslušných pozemků, které trvalo několik měsíců,“ řekl Ležatka s tím, že jeden pozemek je na UK už převedený, a to příjezdová cesta. Další pozemek opět čeká na schválení ministerstvem financí.

„V současné době jednáme s Magistrátem města Prahy, aby si převzal část tvořící protipovodňová opatření a místní komunikace. Poté, co dokončíme tyto činnosti, máme v plánu co nejrychleji najít nového majitele i pro vilu Milada a vilu Miluška,“ dodal mluvčí.

Dražba nebo převod

V úvahu připadají dvě varianty. Ta základní je veřejná dražba. Druhou variantou je převod na UK, která by měla zájem o odkup obou budov. Kdy se tak stane ale zatím není podle Ležatky známo.