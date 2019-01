miv, Právo

Z důvodu dopravních komplikací a nesjízdné vozovky u dolnorakouského Drasenhofenu zastavili rakouští policisté před čtvrtou hodinou ranní dopravu nákladních automobilů na silničním spojení Brna a Vídně. V dalších hodinách pak dokonce na delší čas zastavili veškerý provoz, včetně osobních aut. [celá zpráva]

V Mikulově se zásluhou zákazu jízdy záhy nahromadily kamiony a kolona za dopoledne vzrostla až na délku více než dvaceti kilometrů. Osobní auta, směřující od Brna k Mikulovu, pak celou cestu předjížděla řadu čekajících kamionů. Problémy byly také na trase od Znojma k hranici. Když policisté začali posílat nákladní auta od Mikulova do Hrušovan nad Jevišovkou a do Rakouska, uvízl i na této trase kamion a doprava se zkomplikovala i tam.

Řidiči museli nasadit sněhové řetězy.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nasadila do akce veškerou možnou techniku. I tak ale byly problémy, pluhy a sypače nemohly být na všech potřebných místech najednou.

„S ohledem na množství sněhu jsou od 5:45 hodin nasazovány na posílení posypových vozů i traktory s radličkami. Řidiče znovu upozorňujeme na nutnost opatrné jízdy,“ uvedl ráno provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Kolony stojících kamionů.

Sníh byl příčinou mnoha dopravních nehod. Vesměs to ale odnesly jen plechy aut. Do Uherčic na Brněnsku museli vyjet hasiči stabilizovat nákladní automobil v příkopu, aby se dále neposunul a nepřevrátil. U Velké nad Veličkou se srazila dvě osobní auta s nákladním vozem. Na D52 z Brna do Pohořelic zase hned několik osobních aut.

V Břeclavi hasiči pomáhali zpět na vozovku kamionu, který musel ze silnice pryč, když ji zahraniční řidič kamionu zablokoval. „Tureckému řidiči se nepodařilo vyjet kopec. My jsme tady od rána hlídkovali, nechali jsme několikrát ošetřit vozovku, ale nakonec tady stejně zůstal viset kamion,“ řekl velitel Městské policie v Břeclavi Stanislav Hrdlička.

Kolona kamionů čeká před Drasenhofenem na uvolnění silnice do Rakouska.

Sněžení komplikovalo i veřejnou dopravu. V Brně měly trolejbusy a autobusy problémy vyjet v některých ulicích. V dalších místech regionu nabíraly autobusy zpoždění na obtížně sjízdných cestách, případně za uvízlými nákladními auty.