Aleš Honus, Právo

OKD již dříve avizovalo, že bude u horníků - agenturních pracovníků uplatňovat stejný princip, jako by se jednalo o zaměstnance kmenové. Rodiny budou odškodněny jak jednorázově, tak formou renty.

Pokud jde o jednorázové odškodnění, každé manželce a nezaopatřeným dětem, případně rodičům, kteří žili ve společné domácnosti, náleží 240 tisíc korun.

„Pozůstalí budou mít rovněž nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem. Jedná se například o náhradu za realizaci pohřbu, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky, cestovní výlohy a podobně,“ uvedl mluvčí. Dále OKD poskytne okamžitou sociální výpomoc určenou družkám a nezaopatřeným dětem, kteří žili v době smrti horníka ve společné domácnosti.

Získají také rentu



Pozůstalí získají rentu, a to až do doby, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. „V tomto případě se náhrada nákladů na výživu pozůstalých bude pohybovat v rozmezí od 50 do 80 procent průměrného výdělku zaměstnance podle toho, zda výživu poskytoval pouze jedné osobě, nebo více osobám,“ dodal mluvčí. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se pak odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance – tedy vdovský nebo sirotčí.

„Pro vyplácení odškodnění potřebujeme některé nezbytné doklady a údaje, například rodné listy dětí, čísla bankovních účtů, důchodové výměry, peněžní doklady za poskytnuté služby a podobně. To bude vyžadovat úzkou spolupráci postižených rodin se zástupci všech firem, jejich právními zástupci a také pojišťovnou Kooperativa, která dle nám dostupných informací bude jednorázové odškodnění a renty všem pozůstalým vyplácet ze zákonného pojištění,“ upřesnil místopředseda představenstva a ředitel právní služby OKD Jan Solich.

K tragickému výbuchu metanu došlo loni 20. prosince v podzemí Dolu ČSM-Sever ve Stonavě. Explozi nepřežilo 13 horníků, z toho bylo dvanáct Poláků a jeden Čech.