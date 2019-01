Novinky, ČTK

Zavedení MHD zdarma v době smogu zvažovala už minulá politická reprezentace, od plánu však ustoupila. Podle Hlubučka je to opatření, které by mohlo v době zhoršené kvality ovzduší výrazně pomoci. Český hydrometeorologický ústav vyhlašuje několik stupňů smogové situace, hromadná doprava zdarma by podle náměstka měla fungovat už při tom nejmírnějším.

Další opatření v době smogu, která magistrát připravuje, počítají například s doporučením pro firmy, aby zaměstnancům umožnily práci z domova. Zaměstnanci by se tak nemuseli přepravovat po městě, nelákalo by je využívat automobil a chránili by svoje zdraví. V plánu je také outdoorová informační kampaň založená na plakátech, které budou nabádat Pražany k tomu, aby v době smogu například nejezdili autem či nerozdělávali oheň.

Mýtné v centru je podmínkou okruhu

Vedení města podle náměstka nechává prověřit i zavedení nízkoemisní zóny, při které by celoročně do širšího centra města nemohly jezdit starší vozy s vyššími emisemi.

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) nicméně v úterý uvedl, že s tímto řešením nesouhlasí, protože omezuje lidi a podle studií výrazné zlepšení ovzduší nepřinese. Město už v minulosti zavedení zóny několikrát zvažovalo, od záměru vždy ustoupilo.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Do budoucna by mohlo být řešením zhoršeného ovzduší v centru zavedení mýtného pro vjezd do centra. Podle Scheinherra takový systém vzniknout musí. „Je to podmínka dostavby městského okruhu,” uvedl. Dodal, že nejprve se musí změnit legislativa tak, aby opatření bylo možné.

Chybí objízdné trasy



Minulá politická reprezentace připravovala pro období nejtěžších smogových situací tzv. regulační řád, který by omezil vjezd do metropole pro nákladní vozy a polovinu osobních vozů. Po téměř dvou letech přípravy se ukázalo, že zavedení podobného systému je nereálné, a to zejména kvůli chybějícím objízdným trasám a komplikovanosti reálného vymáhání zákazu.

Praha je po Ostravě druhým nejhorším městem z hlediska znečištění ovzduší. Zatímco v Ostravě je smog dán především výrobou, v metropoli drtivou většinu zplodin produkuje doprava. Hlavní město trápí zejména prachové částice označované jako PM10, které jsou velmi malé a při vdechnutí se usazují v plicních sklípcích, odkud se dostávají do krevního oběhu a roznášejí rakovinotvorné látky.

Zásadním problémem zvyšujícím jejich koncentraci jsou dieselové motory s poškozeným nebo úplně chybějícím filtrem pevných částic.