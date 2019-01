Rudolf Voleman, Právo

Zhruba z poloviny je malý vulkán odtěžen, protože se tu dobýval bentonit, materiál používaný především v průmyslu, ale také na výrobu podestýlky pro kočky, tedy kočkolit.

„O tom, že Krásný vrch je sopečného původu, se ví již dlouho. My jsme odhalili, že tento kopeček je přímo zbytkem malého sopečného kužele,“ uvedl vulkanolog Vladislav Rapprich z České geologické služby. Před 17 miliony let měl průměr základny kolem osmi set metrů a vysoký byl maximálně sto metrů.

„Úžasné je, že se z něho zachovalo poměrně hodně, v porovnání s jinými zbytky sopek u nás. A protože byl při dobývání kameniva a bentonitu z jedné poloviny odtěžen, představuje úžasnou sondu do nitra sopky,“ řekl vulkanolog. „Díky odkryvům v bývalém lomu je možné studovat sopečné uloženiny,“ dodal s tím, že leží ve vrstvách, které nejsou vodorovné, ale uklánějí se směrem od středu kopce, kde je také obnažen sopečný jícen.

Podle charakteru sopečných uloženin vědci soudí, že vznikl při sopečné erupci v bažině nebo mělkém jezeře. Voda při erupci podle nich prudce ochlazovala magma a to se velmi efektivně drobilo. Sopečné plyny a vodní pára pak vyvrhovaly drobné úlomky sopečného materiálu na povrch, kde se vršily do formy malého sopečného kužele.

Budoucí turistická atrakce

„Způsobem odkrytí a zároveň zachováním je tento sopečný kužel unikátní. Další zajímavý sopečný kužel v širším okolí je třeba vrch Šumná u Klášterce, ale je jiného typu,“ zhodnotil objev vědec.

Zbytky kužele malého vulkánu by se mohly stát turistickou atrakcí. „Zajímavé by to určitě pro turisty bylo, ale lokalita je v současnosti ještě dobývacím prostorem. Protože se však těžební činnost pravděpodobně nebude obnovovat, připravujeme jednání o budoucím zpřístupnění této zajímavé lokality široké veřejnosti,“ prozradil Rapprich a dodal, že v současnosti se ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a New Mexico Highlands University řeší celková rekonstrukce vývoje této sopky.

Pomocí geofyzikálních měření, která vědci provádějí přímo v terénu, lze nahlédnout do nitra kopce. Na odebraných vzorcích se studuje složení hornin, ale také jednotlivých minerálů. „Díky speciálním přístrojům se pak na zvláštně odebraných vzorcích měří směr proudění magmatu. To je důležité pro porozumění způsobu, jakým magma proudilo do vulkánu,“ uzavřel vulkanolog.