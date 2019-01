ren, Novinky

„Musíme vykonávat důsledný dohled nad kvalitou středních škol, ale nikoliv přes nástroj bariéry vstupu na školy. Musíme podporovat technické vzdělávání a motivovat školy, aby se tomu věnovaly. Cesty ke zvýšení kvality jsou jiné než cut-off score,” prohlásil na tiskové konferenci po jednání tripartity ministr Plaga.

„Nemyslíme, že je tato metoda optimální,” podpořil ministra místopředseda odborů Vít Samko.

Předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky Jan Wiesner zase zdůraznil, že je potřeba více podpořit právě technické vzdělání od učňovských oborů až po ty s maturitou.

Vondrák: Když to nenavrhne ministerstvo, udělám to já



Stanovení minimální hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory, tzv. cut-off score, požaduje Asociace krajů ČR, konkrétně předsedkyně asociace Vildumetzová. Podle hejtmanů za nynějších pravidel studují i mladí, kteří k tomu nemají předpoklady, což snižuje úroveň vzdělávání. Počet žáků v oborech by se měl také přizpůsobit trhu práce, míní vedení krajů. Analýza počítá s úspěšností u přijímací zkoušky z matematiky 20 procent a z češtiny 40 procent.

Hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Ivo Vondrák (ANO) už dřív uvedl, že by návrh novely se stanovením bodového skóre mohl případně předložit sám, pokud to neudělá ministerstvo.

Jana Mračková Vildumetzová (ANO)

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Podle Vildumetzové by cut-off score pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy ministerstva školství by to ale dopadlo na chudší regiony a ještě víc by to prohloubilo rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.

„Pan premiér na jednání tripartity řekl, že ale bude ještě jednat s příslušnými kraji,” doplnil Weisner.