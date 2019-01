Novinky

„Hlavní město Praha v souladu s Vládou ČR nadále uznává politiku jedné Číny, stejně jako uznává Tchaj-wan jako nedílnou součást čínského území,“ říká jeden z pěti bodů dohody, která se vejde na jeden list papíru.

Nová koalice složená z Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu chce článek 3 opravit.

„Chci apolitické rovnocenné partnerství mezi Prahou a Pekingem založené na kulturní výměně,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

O změně příslušného článku dohody mezi Prahou a Pekingem bude rada města hlasovat během ledna. Pokud návrh schválí, dostane primátor mandát jednat se zástupci Pekingu o úpravě dohody s cílem problematický článek vypustit.

„Myslím si, že by smlouva neměla Číně podlézat zmínkami o čínské vnitřní politice. Lidská práva jsou více než panda v zoo,“ poznamenal pražský zastupitel a lídr Prahy Sobě Jan Čižinský.

Narážel na to, že smlouva byla uzavřena v době, kdy se mluvilo o tom, že by pražská zoo mohla z Číny získat vzácné pandy velké, k čemuž však nakonec zřejmě nedojde. [celá zpráva] Čína tato zvířata využívá v rámci diplomacie. Zapůjčuje je jen do zemí, které mají s Čínou dobré vztahy.

„Schválení článku 3 v dohodě mezi Prahou a Pekingem před třemi lety bylo nestandardní, protože do smlouvy o spolupráci mezi hlavními městy politická deklarace nepatří. Nesouhlasím s tím, aby Praha takto dávala najevo podporu autoritářského režimu, který v Číně panuje,“ uvedla radní Hana Kordová Marvanová ze Spojených sil pro Prahu.

Schváleno v roce 2016



Smlouvu odhlasovalo zastupitelstvo v roce 2016. Návrh primátorky Adriany Krnáčové (ANO) neprošel v městské radě, v zastupitelstvu však ano. Podpořily ho kluby ANO, ČSSD, KSČM, pět z osmi členů ODS a jedna nezařazená zastupitelka. Pro dohodu bylo 35 z 65 zastupitelů. [celá zpráva]

Adriana Krnáčová

FOTO: Novinky

Smlouva byla schválena v únoru, krátce před březnovou návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga v Praze. Ostře proti ní protestovala tchajwanská vláda.