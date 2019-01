Půdní sucho při současných srážkách pomine, ale jen v Čechách, soudí klimatolog

Množství srážek, ať už sněhových, nebo dešťových, které v posledních dnech skrápějí Česko, by mělo pomoci s půdním suchem. Ovšem pouze na území Čech, na Moravě deficit zůstane. Předpokládá to bioklimatolog z týmu projektu InterSucho Miroslav Trnka. Pršet či sněžit by mělo i v následujících dnech.