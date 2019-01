Michael Polák, Právo

„Znamená to, že už nemusíme dodržovat časové lhůty a posloupnost lokalit, ale uklízí se tam, kde je potřeba, aby bylo město průjezdné, aby všude v případě potřeby projeli hasiči či záchranáři,“ popsala Právu Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Přívaly sněhu zasáhly i do života Jablonečana Jindřicha Berounského. Specialista Českých drah dojíždí každý den do zaměstnání do Prahy. „Autobusy mají samozřejmě při průjezdu Jabloncem dost problémy,“ všiml si Berounský. „Ale už něco pamatuju. A v Jablonci už jsme zažili podstatně horší zimy. To, co je dnes, není nic hrozného a Jablonečany by to nemělo zaskočit,“ míní a vzpomíná na zimu na přelomu let 2005 a 2006.

Ulice Jablonce jsou už od noci na čtvrtek plné sněhových fréz, nakladačů a nákladních aut odvážejících sníh. Obyvatelé okolních domů z nich ale nadšeni nejsou. Frézy jim nechtěně „staví“ bariéry okolo jejich dveří či vjezdů do garáží.

FOTO: Michael Polák, Právo

„Tehdy na trati z Tanvaldu do Harrachova vznikaly po projetí pluhu až šestimetrové sněhové mantinely a jezdili se na to dívat lidé z celé republiky,“ vypráví železniční nadšenec.

Auta překážejí, parkování je zdarma

Úklid hlubokého sněhu v Jablonci výrazně brzdí auta zaparkovaná podél silnic a ulic. Frézy a nakladače se kvůli nim nedostanou tam, kam by potřebovaly. Město proto od čtvrtka osvobodilo všechna parkoviště a parkovací plochy od poplatku. „Cílem je, aby lidé parkovali právě na těchto parkovištích, a ne podél komunikací, a nebránili tak technice při úklidu sněhu,“ vysvětlila Markéta Hozová.

Kvůli sněhové kalamitě je parkování na všech parkovištích v Jablonci zdarma. Lidé toho rychle využili. Běžně poloprázdné velké parkoviště u kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova tak praská ve švech. Najít tu volné místo je složitější než projet městem.

FOTO: Michael Polák, Právo

Lidé toho rychle využili. Například jindy poloprázdné parkoviště u kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova zcela praská ve švech. Tabule u vjezdu ovšem upozorňuje řidiče, že do čtvrteční 22. hodiny musí být úplně prázdné. Přes noc i tady bude probíhat úklid sněhu.

Problémem jsou v Jablonci zasypané zastávky MHD. Silnice jsou holé a autobusy dobře projedou, ale lidé často vystupují do hlubokého sněhu.

FOTO: Michael Polák, Právo

Velkým problémem jsou také zasypané zastávky MHD. Silnice už jsou holé a autobusy k nim dobře dojedou, lidé ale často vystupují do hlubokého sněhu. Na zastávce v Jabloneckých Pasekách, kterou z poloviny zakrývá obří sněhová kupa, povzbuzuje bořící se cestující alespoň vylepená reklama městské teplárny. „Hlavně klid a nohy v teple,“ vzkazuje.

Stalinovy ruce už nevyjely

Potkat v Jablonci nakladač nebo sněhovou frézu není v době kalamity nic složitého. Technika se snaží vyprošťovat chodníky, ulice a vůbec běžný život ze zajetí sněhu. Ne všichni nad tím ale jásají. V Ladově ulici po projetí frézy vykoukne z okna rodinného domku starší pán. „Je to práce na prd a naoko. Stejně to pořádně neprohrnou, a ještě nám vytvoří bariéry u dveří i vjezdu do garáže,“ lamentuje.

Velký lopatkový nakladač přezdívaný „Stalinovy ruce” do ulic už nevyjel. Stal se z něj muzejní kousek.

FOTO: Markéta Hozová, Právo

Při sněhové kalamitě v lednu 2017 vyslaly jablonecké technické služby do ulic města i velký lopatkový nakladač „Stalinovy ruce“. „Tehdy se ale porouchal a teď už je z něj jen muzejní kousek. V ulicích města už nepomáhá,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Markéta Hozová s tím, že technické služby dnes mají mnohem účinnější frézy.

Lidé ale mohou v Jablonci narazit na skupiny uklízejících trestanců. Jde o odsouzené z jablonecké Věznice Rýnovice, která proslula tím, že odtud odcházel na svobodu Jiří Kajínek. Odsouzení z Rýnovic se do úklidu Jablonce zapojují pravidelně, v zimě i v létě.