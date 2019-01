vor, Novinky, ČTK, Právo

Na rakouské straně přechodu Dolní Dvořiště odstraňují spadlý strom a vyprošťují kamion. Na české straně je podle policie 200 metrů dlouhá kolona. Přes přechod se jezdí kyvadlově. V některých částech Jihočeského kraje hustě sněží, podle meteorologů se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Dopravu v Libereckém kraji komplikuje sníh a také popadané stromy. Ty ráno zablokovaly několik silnic a také tři tratě v Jizerských horách a Krkonoších. Konkrétně zastavily provoz například na železniční trati ze Smržovky do Josefova Dolu v Jizerských horách.

Problémy jsou hlavně v horách, přes noc napadlo dalších 30 centimetrů sněhu, je těžký a mokrý a stromy pod jeho tíhou padají. Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou.

Jízdu po středočeských silnicích ve středu ráno místy ztěžuje sněžení nebo déšť, řidiči by měli být opatrní. Na některých úsecích je mohou překvapit zbytky rozbředlého sněhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Teploty v regionu se pohybují od minus jednoho do dvou stupňů Celsia a fouká vítr.

Některé silnice první třídy na Příbramsku v noci pokryla vrstva nového sněhu. Sněžení, déšť se sněhem nebo dešťové a sněhové přeháňky jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu a také na dálnicích D1, D5 či D10.

Boží Dar odříznut od světa



V Karlovarském kraji ráno i v nižších polohách sněží. Na silnicích místy leží rozbředlý sníh, fouká silný vítr a dohlednost je vlivem srážek zhoršená. Extrémně špatné podmínky hrozí ve vyšších polohách Krušných hor. Sněhové jazyky se mohou podle meteorologů tvořit od 600 metrů nad mořem, na horách hrozí také závěje.

Policie nedoporučuje vyjíždět z Božího Daru k hraničnímu přechodu Oberwiesenthal ani jinam dále do hor. Všechny silnice vedoucí na Boží Dar v krušných horách jsou kvůli sněhové bouři proměňující se v bílou tmu do odvolání uzavřené.

„Město Boží Dar je ze všech stran nepřístupné, všechny silnice jsou uzavřeny včetně silnice I/25 do odvolání, a to i hraniční přechod do SRN,“ uvedl starosta města Jan Horník (STAN). „Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi ČHMÚ může tento stav trvat až do středeční půlnoci. Žádáme řidiče o respektování nastalé situace, aby do hor nejezdili,“ pokračoval starosta.

Silničáři kvůli sněhu a větru uzavřeli silnici z Božího Daru na Klínovec již v minulých dnech.

FOTO: Slavomír Kubeš, ČTK

„Je tam sněhová bouře, bílá tma, prudký vítr, všechno se zafukuje a nedá se tam projet,“ uvedl šéf zimní údržby silnic v Karlovarském kraji Josef Bulka.

„Frézy nasadit na zavátou silnici v tuto chvíli podle Bulky nelze. „Frézy je možné nasadit až ve chvíli, kdy se to uklidní, jinak to jsou vyhozené peníze.

Na horách nárazový vítr dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Opatrně by řidiči měli jezdit i v nižších polohách. Rozbředlý sníh leží i na dálnici D6 a na silnicích první třídy. Během dne může dále sněžit.

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V Krušných horách leží na komunikacích sníh, jinde prší. Policie řeší od rána pět dopravních nehod.

Silničáři v Orlové odstraňují vrstvy sněhu z komunikací

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Problémy s rozbředlým sněhem hlásí i Olomoucký kraj, kde jsou silnice ve vyšších polohách sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči by si měli dát pozor na silný vítr, uvedlo ŘSD.

Rozbředlý sníh je po chemickém posypu zejména na silnicích v horských okresech Jeseník a Šumperk. Pokrývá také vozovky v kopcovitých oblastech Olomoucka, Prostějovska a Přerovska. Hlavní silniční tahy jsou ráno holé a mokré

Ujetý či rozbředlý sníh leží i na řadě silnic v Královéhradeckém kraji. Opatrní by měli být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách a na Trutnovsku.

Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré. V kraji ráno ojediněle sněžilo, v nižších polohách pršelo či padal déšť se sněhem. Na horách se čeká vydatnější sněžení. Vítr by mohl mít rychlost až 55 kilometrů v hodině a od vyšších poloh by místy mohl tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Na většině silnic v Pardubickém kraji leží nový sníh. Zůstává zvláště ve výše položených oblastech. Většinou je po solení rozbředlý, někde tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou podle silničářů s opatrností sjízdné.

Opatrní by měli být řidiči zvláště ve východní části regionu a na Hlinecku. Na Svitavsku se tvoří sněhové jazyky. Silnice I/11 přes Suchý vrch, kde se nepoužívá sůl, je sjízdná se sněhovými řetězy.

Řidiči musejí být ráno opatrní i na silnicích v Jihomoravském kraji. Komunikace jsou po chemickém ošetření. Oproti úterý ale nesněží.

Kamiony neprojedou na Vyškovsku po silnici mezi obcemi Drnovice a Podomí, která je uzavřená pro vozidla nad 12 tun. Na Hodonínsku jsou zbytky rozbředlého sněhu, v Bílých Karpatech se nachází ujetá vrstva sněhu.