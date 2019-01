Jan Menšík, Právo

Pokud by dohodu Praha jednostranně vypověděla dřív, město by muselo firmě zaplatit vysoké sankce a ušlý zisk. Zatímco město je přesvědčené, že se tak stane už v roce 2022, společnost si prostory údajně nárokuje až do roku 2028.

Spor řeší stavební úřad pro Prahu 4, kam se Czech Out­door před několika měsíci obrátil s žádostí o stavební povolení, které by mu umožnilo prodloužit dobu užívání reklamních zařízení na mostech o dalších deset let.

Mosty pro Prahu spravuje Technická správa komunikací (TSK), která smlouvy s předchůdci Czech Outdooru podepsala už v roce 1992 a ty se automaticky obnovují v desetiletých intervalech. TSK tak trvá na tom, že povolení je možné vydat pouze na další tři roky, ne déle. „Nejbližší možný termín pro možnost automatického prodloužení, nebo též možnost nesouhlasu s takovým prodloužením, je tedy dle názoru TSK v roce 2022,“ řekla Právu mluvčí TSK Barbora Lišková.

Jak se k situaci staví samotná firma, však není jasné. Zřejmě ale argumentuje jinou smlouvou mezi TSK a předchůdcem Czech Outdoor, která byla uzavřená v roce 2008. Mluvčí Bigboardu Pavlína Stránská na dotazy Práva neodpověděla.

Místo toho se na redakci ještě před vydáním článku Práva obrátila advokátní kancelář zastupující Czech Outdoor požadující sdělení, jak reportér Práva získal informaci z neveřejného řízení, a žádala o zdržení se šíření těchto informací.

„Ztotožňujeme se s právním názorem TSK, kdy považujeme za rozhodné datum rok 2022,“ napsal Právu radní pro majetek města Jan Chabr (TOP 09) s tím, že do této ­doby by mělo být vydáno i povolení stavebního úřadu k užívání mostů.

Platí málo, nebo moc?

Na smlouvy v říjnu loňského roku upozornil server Kverulant.org. Město z pronájmu v současnosti ročně inkasuje necelých dva a půl milionu korun.

Server však vypočítal, že podle usnesení rady z roku 2004 by Praha měla dostávat za pronájem těchto ploch 48 milionů korun ročně. BigBoard se proti tomu již dříve v médiích ohradil s tím, že ze zmíněných ploch si pronajímá jen část, zbytek je nevyužitý, a ve skutečnosti platí víc, než by měl.

„Pakliže se nejedná o zásadní ekonomický příjem pro město, byl bych pro zvážení vhodnosti této reklamy a spíše její nepokračování. V některých oblastech je už toho příliš,“ sdělil Chabr na dotaz, zda je po ukončení v plánu plochy přesoutěžit, nebo je úplně zrušit.

Zatím není jasné, jak úřad čtvrté městské části o povolení rozhodne.