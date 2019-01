Kristýna Léblová, Novinky

„T1 je v Praze a i v bývalém Československu nejstarší provozní tramvaj typu T. V muzeu je ještě jedna starší tramvaj, to je úplný prototyp T z roku 1951, ale ten nejezdí v běžném provozu,” řekl Novinkám technický ředitel DPP Jan Šurovský.

„Tento vůz je od roku 2005 v komerčním provozu, a my jsme si říkali, že bychom udělali nějakou výjimečnou událost kvůli historicky prvnímu otevření střešovického muzea v zimním provozu, proto jsme nasadili T1 na linku 2,“ doplnil.

Po domluvě s Ropidem byl do T1 nainstalován označovač jízdenek a doplněn výňatek ze smluvních podmínek přepravy. „Hlášení zastávek zajišťuje průvodčí, stejně jako zajišťuje obsluhu zadních a středních dveří,“ vysvětlil Šurovský.

Vůz je oproti moderním tramvajím užší a sedí se na sedačkách vedle sebe.

FOTO: Novinky

Rozdíl oproti moderním tramvajím je, že je vůz vysokopodlažní. Míst k sezení je ve voze 26 a k stání 56. Vůz je užší o deset centimetrů, zdá se doslova malinký.

„Asi největší změnou, která vycházela z těch předválečných dřevěných tramvají, je, že se nesedí za sebou, ale podélně na lavicích. Jsou to i stropní světla nebo zástěna řidiče a v podstatě i stanoviště průvodčího,“ podotkl technický ředitel.

Muzeum, které se nachází v historickém objektu tramvajové vozovny v pražských Střešovicích, bude otevřeno každý víkend od 5. ledna do 31. března, a to vždy od 9 do 17 hodin. Na návštěvníky čeká více než čtyřicet historických vozidel a mnoho dalších exponátů – modelů, fotografií, historických dokumentů, jízdenek či plánků.