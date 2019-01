Silničáři v noci zúží D1 na Vysočině do jednoho pruhu

Pokud to podmínky dovolí, začnou v pátek večer po 21. hodině pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odstraňovat dočasná betonová svodidla mezi 90. a 94. kilometrem dálnice D1. Dálnice kvůli tomu bude průjezdná v každém směru jen jedním pruhem. Svodidla, která nyní omezují na dálnici provoz, by měla být odstraněna do úterý 8. ledna.