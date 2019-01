V ČSSD pilují návrh, který by ulevil dlužníkům se závazky do sto tisíc korun. Povinnost platit by jim odpustili. Chtějí reagovat na stav, kdy se v exekuci nachází 863 tisíc lidí nad 15 let. Celý článek ČSSD promýšlí dluhovou amnestii do sto tisíc korun»