Novinky, Právo

„Policejní orgán dne 21. prosince 2018 písemně státnímu zástupci zdůvodnil, proč nebylo možné vyšetřování (kauzy Čapí hnízdo) skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou dobu bude vyšetřování pokračovat, tj. do 30. dubna 2019,“ uvedl Cimbala.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který má případ na starosti, se podle Cimbaly k prodloužení lhůty vyjádří v rámci následující prověrky práce policistů, kteří kauzu vyšetřují. Další informace podle mluvčího nelze poskytnout. Šaroch, který čelil kritice vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, že nepostupuje při dozoru dostatečně důrazně a efektivně, nicméně už zhruba v polovině prosince uvedl, že se dá předpokládat, že lhůta pro vyšetřování kauzy bude znovu prodloužena.

V kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) i někteří členové jeho rodiny. První obvinění v případu padlo už v září 2017. Mezi stíhanými je i premiérův syn Andrej Babiš mladší, který pobývá ve Švýcarsku. Čeká se na znalecký posudek, zda jeho zdravotní stav umožňuje trestní stíhání. Podle premiéra trpí schizofrenií. [celá zpráva]

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.