Právo

Jen nepatrná část z osmačtyřiceti skiareálů v Krkonoších, Orlických a Jizerských horách nezačala po Vánocích fungovat. Nabídku rozšířil areál v krkonošském Prkenném Dole u Žacléře na Trutnovsku, Kněžický vrch ve Vrchlabí a jizerskohorský Bedřichov.

Jedou i vleky v nižších nadmořských výškách v Radvanicích nebo v Mladých Bukách u Trutnova. Nejširší možnosti nabízí největší lyžařská aréna Česka SkiResort Černá hora – Pec s 35 kilometry otevřených sjezdovek a Špindlerův Mlýn se skoro 19 kilometry. Minimální teploty okolo bodu mrazu vlekařům zatím nedovolují spustit sněhová děla. Vody na výrobu technického sněhu mají areály díky srážkám dost.

Obleva do konce roku provoz severovýchodních skiareálů výrazně neovlivní. „Svahy případnou oblevu přežijí. Hlavní sjezdovky a obě lanovky jedou. Scházejí pouze dvě černé, snowpark a dětská dráha. Lyžuje se doposud bez front a podle předpovědi by se mělo zlepšit i počasí,“ popsal ředitel Skicentra v orlickohorském Deštném Petr Prouza. Hřebeny hor na severovýchodě Čech pokrývá dostatečné množství sněhu pro klasické lyžování, nejvíce přes jeden metr v Krkonoších.

Na běžky i do Německa

Sněhu moc není, ale většina vleků na Šumavě už se rozjela. Tak to vypadá v Železné Rudě a jejím okolí. V největším lyžařském areálu na Špičáku je sjízdná jen liniová trať, která kombinuje části tamních sjezdovek – leží na ní v průměru kolem 30 centimetrů převážně technického sněhu. „Na dalších svazích jsou v provozu vleky Nad nádražím, Samoty, jede Alpalouka, Veissova louka, Samoty,“ řekla Právu Iva Juhová ze železnorudského infocentra.

Pro běžkaře to v této části Šumavy zatím moc není. „Stopy jsme naposledy strojově upravovali 14. prosince. V současné době jsou navíc namrzlé, takže zatím raději posíláme lidi na výše položené trasy v Německu,“ uvedla Juhová.

V Krušných horách se bude lyžovat i na Silvestra. „Vše záleží na tom, jestli do té doby neroztaje sníh při současném oteplení,“ uvedl Marek Smitka z Infocentra v Božím Daru. Podle meteorologa Rudolfa Kovaříka ze Šindelové na Sokolovsku se ale lyžaři nemusejí obávat. Teplo by mělo být na západě Čech pouze do soboty a pak se začne ochlazovat.

Příznivé podmínky

Přes částečnou oblevu, která postihla i Jeseníky, jsou podmínky i tam pro lyžaře stále příznivé. Na některých místech je až 120 centimetrů sněhu, několik desítek centimetrů jej leží i ve skiareálech. Lyžovat by se tu na sjezdovkách mělo i na Silvestra a Nový rok.

„Sněhu je dost, a i když jsou nyní teploty mírně nad nulou, zas taková obleva nepřijde, aby se nemohlo lyžovat. Na sjezdových tratích je navíc i technický sníh, který odtává pomaleji,“ řekl Právu ve čtvrtek náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.

Na Vysočině je podle ČTK otevřeno pět sjezdovek, a to na Harusově a Fajtově kopci na Žďársku, na Šacberku a v Lukách u Jihlavy a na Křemešníku u Pelhřimova. Jejich správci počítají s celodenním provozem i v dalších dnech.