Krajským zastupitelstvům věří 47 procent lidí, hejtmanům o procentní bod méně. Vláda se těší důvěře 42 procent dotázaných, Senát 34 procent a Sněmovna 32 procent lidí. S politickou situací je spokojena pětina lidí.

„Častěji prezidentovi důvěřují či méně nedůvěřují lidé ve věku od 60 let výše, důchodci, obyvatelé měst s populací od 15 do 80 tisíc, obyvatelé Moravy a zejména Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, věřící katolíci, ti, kdo se politicky řadí jednoznačné na levici nebo do levého středu, voliči ANO, ČSSD či KSČM,” uvedla agentura k šetření, v němž si prezident oproti minulému měsíci polepšil o pět procentních bodů.

Důvěra ústavním institucím (v procentech)

10/2018

11/2018

12/2018

Prezident 47 50 55 Vláda 41 43 42 Poslanecká sněmovna 31 33 32 Senát 32 32 34 Krajské zastupitelstvo 46 45 47 Obecní zastupitelstvo 58 63 67 Starosta 57 63 66 Hejtman 42 43 46 zdroj: CVVM

Průzkum proběhl od 1. do 13. prosince a zapojilo se do něj 1078 respondentů.