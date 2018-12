Novinky

„V pátek se v severovýchodní polovině ČR může přechodně vyskytnout silné sněžení, které bude přecházet do deště, ojediněle i mrznoucího s tvorbou ledovky,” varovali meteorologové, podle nichž mohou během hodiny napadnout až tři centimetry sněhu.

Sníh se většinou dlouho neudrží, neboť v sobotu by se měly teploty pohybovat nad hranicí 10 stupňů Celsia.

Na většině území kromě jihovýchodní Moravy a severozápadu Čech bude až do úterního podvečera foukat silný jihozápadní vítr, který bude v nížinách v nárazech dosahovat rychlosti 70 kilometrů v hodině a v horských oblastech až 110 kilometrů.

Na Šumavě by mělo v pátek a v sobotu vydatně pršet, menší toky v povodí Otavy a Blanice by nad úrovní lipenské vodní nádrže mohly dosahovat prvního stupně povodňové aktivity. V průběhu soboty by již měly hladiny klesat.