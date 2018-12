Novinky

Politici vesměs připomínají přínos prezidenta pro vnímání naší země v zahraničí a rovněž Havlovy názory a postoje, které někteří v současné politice postrádají.

Vzpomínku bývalé hlavě státu věnovali i na Pražském hradě. V tomto případě zůstalo jen u konstatování, že zemřel před sedmi lety.

Václav Havel (5. října 1936 - 18. prosince 2011) pic.twitter.com/xAxUJiQxk9 — Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky (@HradOfficial) 18. prosince 2018

Vedení Starostů a nezávislých si Havla připomnělo dopoledne na piazettě Národního divadla, která nese jméno náměstí Václava Havla.

Dnes je to 7 let, co odešel V. Havel. Inspiruje nás dodnes: „Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok." pic.twitter.com/DOoCGLYf8x — Hnutí STAN (@STANcz) 18. prosince 2018

Na Havla zavzpomínal i jeho blízký spolupracovník a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09). „Nebojme se a říkejme pravdu. Je to nesmírně osvobozující a vzhledem k nadcházejícím svátkům vás ujišťuji, že vám to přinese také velkou radost,” dodal.

.@schwarzenberg_k"

"Václav Havel je sedm let mrtev a my se někdy necháme zbytečně vystrašit. Nebojme se a říkejme pravdu. Je to nesmírně osvobozující a vzhledem k nadcházejícím svátkům vás ujišťuji, že vám to přinese také velkou radost." pic.twitter.com/92OOz6xTWM — TOP 09 (@TOP09cz) 18. prosince 2018

Přínos prezidenta, který by se letos v říjnu dožil 82 let, připomněla i ministerstva kultury a zahraničí. Černínský palác vyzdvihl zejména prezidentovo zahraniční renomé, které mnohde přetrvává dosud.

Svůj pohled v reakci na to připojil i poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník, pro nějž byl Havel „posledním prezidentem, kterého jsem měl opravdu rád”.

S komentářem MZV naprosto souhlasím. A upřímně přidávám: VH byl pro mě posledním prezidentem, kterého jsem měl opravdu rád. Snad se to jednou zase změní. https://t.co/bNkgexhmGs — Martin Kolovratnik (@kolovratnikm) 18. prosince 2018

„Naděje je stav ducha, který dává našemu životu smysl“.

Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011). pic.twitter.com/xcYA9RbkPV — Ministerstvo kultury (@MinKultury) 18. prosince 2018

„Václav Havel má obrovskou zásluhu na tom, že jsme svobodní a součástí mezinárodních struktur. Budova v Evropském parlamentu nese jeho jméno a zejména díky němu jsme se stali součástí NATO. Tento odkaz nám zanechal a je teď na nás, abychom jej dál nesli,” dodala poslankyně TOP 09 Markéta Adamová.

Je to už sedm let, co zemřel Václav Havel. Pan Prezident s velkým P, státník a člověk který si zaslouží naši úctu a respekt. Moc nám tu chybíte, pane prezidente. ✌️🇨🇿 pic.twitter.com/DyPghKBUk5 — Martina Dlabajova (@Mdlabajova) 18. prosince 2018

Na prezidenta vzpomněli i europoslanci Martina Dlabajová, Petr Ježek (oba za ANO), Jiří Pospíšil a Jaromír Štětina (za TOP 09 a STAN). Podle Štětiny je třeba se k Havlovi, který dokázal vnést světlo do tmy, vrátit.

Vzpomínku přidali i německý velvyslanec v Praze Christoph Israng či jeho americký kolega Stephen King, který připomněl Havlovo legendární vystoupení před americkými kongresmany.

„V roce 1990 vystoupil jako první státník země zpoza bývalé železné opony před Kongresem a byl přerušen třiadvacetkrát potleskem,” uvedl velvyslanec

Dnes si připomínáme sedm let od úmrtí prezidenta Václava Havla. V roce 90' vystoupil jako první státník země zpoza bývalé železné opony před Kongresem a byl přerušen třiadvacetkrát potleskem. Nikdy nezapomeneme ❤ VH pic.twitter.com/eXiJBCV6rL — U.S. Embassy Prague (@USEmbassyPrague) 18. prosince 2018

Na pražském Jungmannově náměstí probíhá v úterý až do pozdního odpoledne čtení z Havlových textů. Večer se z piazetty Národního divadla vydá vzpomínkový průvod na Hradčanské náměstí.