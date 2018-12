Výrobky Huawei a ZTE používá i vnitro. Ministři váhají, jak postupovat

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by po pondělním varování ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před softwarem i hardwarem společností Huawei a ZTE uvítal metodický pokyn k tomu, jak by dál měly postupovat úřady, které jejich výrobky používají. Připustil, že technologie obou firem využívá i vnitro. Hamáček to řekl novinářům po pondělním jednání vlády.