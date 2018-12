jas, Novinky

Podle TI může Valenta porušovat zákon o střetu zájmů, neboť je přes podíly v dalších společnostech ovládající osobou společnosti Brno TV.

„Případ senátora Valenty ukazuje, že novela zákona o střetu zájmů není žádný lex Babiš, ale jde o prevenci rizika permanentní volební kampaně a ovlivňování veřejného mínění skrze média vlastněná politiky,“ uvedl k podnětu ředitel české pobočky TI David Ondráčka.

Za porušení zákona hrozí pokuta čtvrt milionu



Pokud by se potvrdilo porušení zákona, mohl by Valenta dostat pokutu až do 250 000 Kč.

TI připomněla, že zákon sice zapovídá některým veřejným funkcionářům ovládat firmy, které provozují rozhlasové, televizní vysílání, případně vydávají noviny, nepamatuje už však například na internetová média.

„Senátor Ivo Valenta se pravděpodobně dopustil přestupku v případě Brno TV, ale jeho mediální skupina zahrnuje více subjektů, ve kterých hraje klíčovou roli, ale zákon na tyto případy nepamatuje. Podle nás to však není záměr, jako spíš mezera v zákoně,“ právník TI Jan Dupák.

Podle ČTK podala TI podobný podnět i na premiéra Andreje Babiše kvůli možnému ovládání médií ve skupině Mafra.