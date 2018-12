ČTK

Na kandidátce komunistů by měli být i členové dalších stran či nestraníci, takže by měla nést název „KSČM - česká levice společně!”. „Rozpočet vychází na 7,5 milionu s DPH, tak nějak to budeme koncipovat. I s tímto malým rozpočtem se budeme snažit udělat co nejvíc parády,” uvedla Konečná.

Již dopoledne špičky komunistů v pražském sídle strany schválily program, se kterým půjde strana do voleb. Apelovat chce především na změny v základních unijních smlouvách, které by přesunuly víc pravomocí členským státům.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. až 25. května.