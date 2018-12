Jiří Vavroň, Právo

Počet sňatků se v meziročním srovnání do konce třetího čtvrtletí zvýšil o více než 1400 na 47 793. Pro srovnání, v roce 2011 bylo uzavřeno za celý rok jen 45 tisíc sňatků.

„Nejvíce obřadů se letos konalo v červnu, a to 10 600. Šlo o nejvyšší měsíční počet svateb za posledních devět let,“ řekla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Tři čtvrtiny nevěst i ženichů uzavíraly manželství poprvé. Nejvíce ženichů bylo ve věku 29 let, nevěstám bylo nejčastěji 27 let.

Někteří spatřují důvod pozvolného zájmu o sňatky v dobré kondici ekonomiky, spojují jej s růstem platů.

S tím to nemá mnoho společného, namítá psycholožka Kateřina Irmanovová. „Vyrostla jiná generace, která nahlíží na život jinak než generace jejích rodičů. Z praxe vlastních rodin mladí lidé často znají, co znamená neformální soužití. Zažili rizika snadných rozchodů, které ale znamenaly také propady a ztráty jistot, majetku. Tenhle formát soužití už není podle nich v pořádku,“ soudí psycholožka.

„Je to o budování vztahu. Partnerství, to pro značnou část mladých lidí nejsou jen plány na společné cestování, zábavu, návštěvy diskoték, ale plány na vytvoření funkční rodiny, postavení vlastního domu, společné budoucnosti. Je to o praktické stránce, není to projev zoufalství, ale skutečného partnerství se vším všudy,“ dodala Irmanovová.

Statistici současně upozornili, že podíl dětí narozených mimo manželství za tři čtvrtletí meziročně klesl o dvě desetiny procentního bodu na 48,5 procenta. Až do letošního prvního čtvrtletí přitom tento podíl stoupal, od ledna do března byl 49,6 procenta. Klesl až v pololetí.

„Údaje za třetí čtvrtletí zastavení dlouhodobého trendu potvrzují,“ uvedl ČSÚ. Vdané ženy porodily 44,6 tisíce dětí, ženy svobodné 37,9 tisíce a ženy rozvedené či ovdovělé 4,1 tisíce.

Ubývá i rozvodů. Jejich počet se meziročně snížil o tisíc na 17 515. V 60 procentech případů se rozvody rodičů dotkly nezletilých dětí.

Rozvedeným mužům bylo v průměru 44,7 roku, rozvedeným ženám 41,8 roku. Tady už ale podle expertů svoji roli hraje ekonomika, protože rozvod znamená často ztrátu majetku. Ve značné části případů zůstávají v nefunkčním či násilném svazku ženy jen z obav, že rozvodem, při současné preferenci střídavé péče, přijdou o děti.

Rosteme díky migraci

Počet obyvatel ČR se za prvních devět měsíců letošního roku zvýšil zhruba o 27 700 na 10 637 794 lidí. Většinu přírůstku opět zajistila zahraniční migrace, především z Ukrajiny a Slovenska.

Do Česka se za tři čtvrtletí roku 2018 přistěhovalo 43 059 lidí, což je meziroční přírůstek o více než 10 000 obyvatel. Vystěhovalo se jich 16 999, meziročně o 3100 více, uvádí ČSÚ. Zahraniční migrací tedy v prvních devíti měsících přibylo více než 26 tisíc obyvatel. Z toho je zhruba 8900 Ukrajinců, 3900 Slováků, 1500 Rumunů a 1400 Bulharů.

Jak dále upozornili statistici, ve třetím čtvrtletí se narodilo více lidí, než zemřelo. Celkem se letos do konce září narodilo 86 636 dětí, o 43 méně než za stejné období loni. Z toho 48 procent bylo dětí prvorozených a 37 procent druhorozených. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let.

Zemřelo 84 957 lidí, meziročně o 1264 více. Mezi zemřelými bylo v prvních devíti měsících roku 43 000 mužů a 42 000 žen. „Zemřelým mužům bylo v době úmrtí v průměru 72,6 roku a zemřelým ženám 79,7 roku,“ informovali statistici.