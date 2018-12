Karolina Brodníčková, Právo

Novela míří na ubytování typu Airbnb, jenže zároveň by zvedla náklady třeba dětských táborů, které by musely platit za své vedoucí pracovníky, až o tisíce korun. Ty by se musely rozpočítat do cen táborů.

„Děti jsou od poplatků podle novely osvobozené. Jenže na tábory jezdí i dospělí jako vedoucí. Některé tábory jsou třítýdenní a je na nich třeba 10 dospělých. Jen oni by při poplatku 50 korun zvedli rozpočet tábora o 10 tisíc. To se promítne do ceny,“ řekl ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.

Organizátoři šetří každou korunu

Tábory se přitom snaží ceny tlačit naopak dolů, aby na ně finančně dosáhly i nemajetné rodiny. Dobrovolníci na pozicích vedoucích jezdí častokrát na tyto akce zdarma.

„Ti lidé za to nedostávají nic, snaží se ty ceny držet tak, aby byly akce dostupné pro všechny. Každá taková změna finančního rázu nás velmi zatěžuje,“ dodal Šejtka.

Nový poplatek z pobytu by měl začít platit od roku 2020, kdy bude jeho maximální hranice 21 korun. O rok později se zvedne limit na 50 korun.

Výhoda bytů proti hotelům

Opatření vlády má za cíl regulovat služby typu Airbnb. Nastavit by mělo podle ministerstva financí rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním.

„Novela nahrazuje stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje tak okruh ubytovacích zařízení, která podléhají výběru místního poplatku,“ sdělilo ministerstvo financí.

Provozovatelé nabízející ubytování přes Airbnb mají podle vlády oproti hotelům nebo penzionům tu výhodu, že na rozdíl od nich nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování.

Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, například v Praze činí šest korun na den. Další poplatky mohou města, která jsou lázeňská nebo v nichž se soustředí turistický ruch, vybírat za lázeňský či rekreační pobyt. Tyto poplatky činí maximálně 15 korun za osobu a den.

V současné době jsou od tohoto poplatku osvobozeny děti do 18 let a lidé starší 70 let nebo osoby zdravotně postižené. Novela zbaví povinností platit poplatky stejný okruh osob, sníží však seniorskou věkovou hranici na 65 let.

Onderka i Piráti chystají opravu

Rada dětí a mládeže by chtěla protlačit pozměňovací návrh ve Sněmovně, která by vyňala z poplatků i pracovníky dětských táborů. „Náš návrh je takový, že bychom chtěli z poplatků vyjmout nejen děti, ale i dospělé, kteří se účastní tzv. zotavovací akce,“ řekl Právu Šejtka.

V tomto smyslu chystá pozměňovací návrh místopředseda ČSSD a poslanec Roman Onderka. „Nechceme přece navyšovat ceny dětských táborů,“ podotkl pro Právo.

Změny v součinnosti s ministerstvem financí navrhnou i Piráti. Podle nich by měl zákon lépe určit, v jakých případech je vhodné poplatek vybírat. „Jako zatím nejlepší cesta se nám jeví specifikace standardu, jaké musí ubytovací zařízení plnit tak, aby se poplatky nevztahovaly na tábory a podobně,“ napsal Právu asistent poslankyně Lenky Kozlové David Wagner.

„Stejně tak bychom chtěli takto poskytnout výjimku pro menší akce, které obec významně nezatíží: ať už je to čtrnáctidenní skautský tábor, nebo víkendové setkání s přespáním někde v tělocvičně. U velkých hudebních festivalů naopak chceme možnost poplatku zanechat, protože ty už jsou pro obec vskutku zásadní přítěží,“ dodal Wagner.