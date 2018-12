Novinky, ČTK

Ministerstvo školství si od vyhlášky slibuje finanční úspory a snížení administrativní zátěže. Děti by ve třídě mohly pedagogického asistenta sdílet, zatímco podle stávající úpravy mohou být ve třídě až tři asistenti.

Z vyhlášky by měla zmizet i douška o přednostním vzdělávání dětí s handicapem v běžných školách, která je podle ministerstva obsažena již ve školském zákoně.

S tím nesouhlasí ministerstvo zahraničních věcí. Navrhované změny jsou podle něj v rozporu se závazky ČR, které vyplývají z Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Navíc mohou mít negativní dopad i na plnění rozsudku Evropského soudu pro lidská práva k diskriminaci romských dětí v českém vzdělávacím systému, uvedlo.

Návrh podle něj princip inkluze relativizuje, když se v odůvodnění odkazuje na negativní názor „velké části veřejnosti”. Úřad se domnívá, že by se ve vyhlášce neměl měnit povolený počet asistentů pedagoga ve třídě, ani by se neměla prodlužovat maximální dvouletá lhůta pro přezkoumání vhodnosti zařazení žáka do speciální školy.

Romské děti by mohly končit ve speciálních školách



Podobné výhrady mají ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad vlády. Vadí jim, že by do speciálních škol mohly nově chodit děti s různými druhy handicapu. Podle ministerstva spravedlnosti by to vedlo k tomu, že by se tam častěji než dosud vzdělávaly děti s diagnózou lehkého mentálního postižení.

Podle údajů ministerstva školství tvořily romské děti loni 29,5 procenta žáků škol pro lehce mentálně postižené, zatímco v běžných školách činí jejich podíl 3,6 procenta všech dětí.

Předložená úprava by navíc podle ministerstva spravedlnosti umožnila, aby se ve školách pro lehce mentálně postižené vzdělávaly i děti bez tohoto handicapu.

Podle důvodové zprávy návrhu se mají otevřít třeba pro děti se závažnými poruchami učení nebo se závažnými poruchami chování. Ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání na ministerstvu školství Jaroslav Faltýn nicméně již dříve sdělil, že do třídy pro mentálně postižené by mohli nadále chodit jen žáci s daným handicapem.