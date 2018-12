Aleš Pelikán, Právo

„Letošní rok je rekordní. Jestli nezaprší do konce roku, jako že to vypadá, že nezaprší, tak to bude osm měsíců nesplavnosti. Rekordně nízké stavy vody jsou nejnižší od roku 1963, kdy byla postavena Orlická přehrada, která stavy vody od té doby vylepšuje. Poslední čtyři roky po sobě jsou také vůbec nejhorší od dostavby kaskády,“ řekl spolumajitel rejdařské firmy Evropská vodní doprava-Sped Lukáš Hradský.

Podle zástupce ředitele Ředitelství vodních cest Jana Bukovského byla na Labi úplně plavba zastavena od 1. června, kdy vodní stavy klesly tak, že se prakticky nedalo plout. „Ten letošek je opravdu extrémní a nejhorší za poslední léta. Úplně nejhorší vodní stav byl na Labi na konci července, kdy byl 110 centimetrů, což znamená, že by mohla plout jen loď s ponorem 50 centimetrů. Taková žádná ale neexistuje,“ řekl Bukovský.

Hledají obživu v zahraničí

Čeští rejdaři se kvůli nespolehlivosti Labe živí hlavně v zahraničí. „Jezdíme na kanálech v Německu a Holandsku a na Rýně. Na Rýně ale také sucho pokračuje a také je tam dramatická situace,“ uvedl Hradský.

Ztráty rejdaři odhadují na desítky milionů korun. „Navíc už je to i psychologické. Stát pro rejdaře nic nedělá, ani se nezajímá, jak přežíváme. Největší české rejdařství to prodalo Němcům, takže se může stát, že moc českých rejdařů už nebude,“ dodal Hradský. „My pro rejdaře můžeme udělat to, že pro ně postavíme plavební stupeň Děčín, o což se snažíme. Nicméně to bude ještě nějakou dobu trvat. Je to dlouhodobá věc, ale doufáme, že se nám to podaří,“ uvedl Bukovský.

Ředitelství vodních cest nabízí rejdařům také službu remorkéru Beskydy při hraničních situacích stavu vody v okolí Děčína. Beskydy mohou plout i při nižší hladině Labe a lodě pomohou přetáhnout přes obtížné úseky. Remorkér letos ale mohl pomáhat naposledy 25. května.

Pomohl by jez

Jez na Labi u Děčína se plánuje již delší dobu. Vláda jeho stavbu zařadila mezi své priority. Stát by měl okolo pěti miliard korun, další jednu až dvě miliardy pak vodní elektrárna, která by mohla elektřinou zásobovat celý Děčín.

Proti stavbě jezu ale ostře vystupují ekologové, nenávratně by zničila údolí Labe a také vzácnou květinu drobnokvět pobřežní. Hodnocení vlivu jezu na životní prostředí je v současnosti pozastaveno.

„My čekáme na ukončení schvalování koncepce vodní dopravy vládou. Do dokumentace musíme zapracovat závěry koncepce vodní dopravy, pak ji vrátíme k posuzování na ministerstvo životního prostředí,“ dodal Bukovský.