Karolina Brodníčková, Právo

Dostala jste nominaci od pardubické ČSSD na místopředsedkyni strany. Znamená to, že budete na březnovém sjezdu kandidovat?

V posledních týdnech mě oslovila řada spolustraníků. O víkendu jsem dostala nominaci od krajské konference v Pardubickém kraji, nominovalo mě i několik okresních konferencí. Dlouho jsem to zvažovala, hovořila jsem o tom i s předsedou Hamáčkem, který mi vyslovil důvěru. Proto jsem se rozhodla, že budu kandidovat.

To budete ve straně šéfovat i svému manželovi a státnímu tajemníkovi Aleši Chmelařovi, že?

Já už mu šéfuju (směje se).

Pořád se hovoří o tom, že je ČSSD na dně. Tak jak jí chcete pomoci?

Panem Hamáčkem jsem byla pověřena, abych se podílela na přípravě programu a vize soc. dem. pro příští léta. Myslím, že je to oblast, ve které jsem silná. I v minulosti jsem spolupracovala na programových dokumentech.

Krize soc. dem. není jen v České republice. V celé Evropě sociální demokraté oslabili. Chci se podílet na obnově soc. dem. hnutí. Potřebujeme nové tváře, pružnější stanovy, lepší marketing.

Na místopředsedkyni ve vedení má ČSSD kvótu. Často to působilo, že jsou ženy ve vedení skutečně jen do počtu. U vás to platit nebude?

Nevnímám, že by byly místopředsedkyně do počtu. Některé byly aktivnější a některé méně, ale to se dá říct i o těch mužských místopředsedech. Ne všichni byli viditelní a znamenali pro ČSSD posun.

Jsem v soc. dem. deset let a vždy jsem byla aktivní v odborných komisích nebo Masarykově akademii. Spoluzakládala jsem Oranžový klub. Moje angažmá ukazuje, že chci být aktivní, nebudu jen paní na billboardu. Pokud budu zvolena, budu ale k funkci přistupovat s pokorou.

Tento týden koalice podpořila váš návrh na navýšení rodičovské o 80 tisíc korun, i když až od roku 2020. Částka bude vyplacena všem rodičům s dětmi, kteří budou k 1. lednu 2020 mladší 4 let. To znamená, že když bude mít dítě čtvrté narozeniny 2. ledna 2020, tak jeho rodiče 80 tisíc dostanou?

Ano, přesně tak.

Takže některým rodičům dáte 80 tisíc jednorázově?

Bude to vypláceno postupně, ale to by mohlo být ještě předmětem legislativních změn. Všichni se mě ptají, proč je to do čtyř let. Je to proto, že rodičovský příspěvek je možné čerpat do čtyř let dítěte.

Kdybychom příspěvek chtěli dát jen těm, kteří budou v tu dobu rodičovský příspěvek ještě čerpat, tak bychom potrestali ty rodiče, kteří šli dřív do práce a rodičovský příspěvek čerpali kratší dobu. A to my nechceme, protože tito lidé odvádí daně a sociální a zdravotní pojištění a my bychom je za to, že se vrátili do práce dřív, prakticky potrestali.

Uvědomujeme si, že někteří rodiče se do toho těsně nedostanou, ale bohužel to tak je, někde jsme tu dělicí hranici udělat museli.

V létě poslanci zrušili povinnost, aby školky musely přijmout děti od dvou let. Rodiče, kteří se potřebují vrátit do práce dřív, tak mohou mít problém sehnat pro své děti umístění. Máte v plánu jim nějak pomoci?

Zrovna jsem kvůli tomu dostala vynadáno na britské ambasádě, že stát nezajišťuje předškolní péči, ačkoliv jsem jedna z mála, kdo se o problém velmi zajímá. Netýká se totiž jen dvouletých dětí. Máme přes třicet tisíc odmítnutých žádostí o školku pro tříleté děti.

Ženy kvůli tomu přicházejí o pracovní pozice, když nemají peníze na soukromou školku, protože nemají kam dát dítě. Proto jsme navrhli financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu. Slibujeme si, že když bude zajištěné stabilní financování, tak budou dětské skupiny růst jako houby po dešti a společně s mikrojeslemi pokryjí celé území ČR.

Jsou takové skupiny pro děti bezpečné? Ve školce mají děti učitelku, která má nějaké vzdělání i zkušenosti, nároky na vedoucí dětských skupin nemusejí být takto vysoké.

S dětskými skupinami mám velmi dobrou zkušenost jako ředitelka odboru na ministerstvu práce. Provozovali jsme tady tři dětské skupiny, do jedné z nich chodilo od dvou let i mé dítě. Je to vždy o lidech, pedagogické vzdělání nemusí být zárukou kvalitní péče o děti.

V dětských skupinách máme lidi, kteří mají buď zdravotní, nebo sociální nebo pedagogické vzdělání. Je také potřeba si uvědomit, že většina soukromých školek a jeslí běží v režimu živnostenského zákona a požadavky na ty pečující osoby nejsou vůbec žádné.

Novela o dětských skupinách neřeší jen financování, je také o pravidelném povinném školení, které MPSV zaplatí. Budeme kontrolovat plány výchovy a péče, dodržování norem. To přinese zvýšenou kvalitu. Když nebudou zřizovatelé tyto podmínky splňovat, pozastavíme jim vyplácení dotací.

Jak vysoká tedy bude podpora státu?

Pracujeme s částkou 7,5 tisíce korun na dítě měsíčně. To je podobná částka, kterou dostávají obce na mateřské školy. Když k tomu přičteme příspěvek rodičů, který by měl činit maximálně jednu třetinu minimální mzdy (ta bude 1. 1. 2019 činit 13 350 korun), a když budou mít zřizovatelé naplněnou kapacitu, tak by to mělo být perfektně ufinancovatelné. Přidali jsme také možnost financovat dětskou skupinu z třetích zdrojů. Asociace dětských skupin je s návrhem spokojena.

Nevyjde to státní rozpočet draho?

Vypadá to jako vysoká částka, ale když jsme to počítali, bude to výhodné. Když se podíváte na mediánovou mzdu ženy, tak 7,5 tisíce korun je zhruba částka, kterou buď ona nebo její zaměstnavatel odvede státu.

Státu se tato podpora vyplatí. Sice investuje do dětských skupin, zároveň to ale dostane na odvodech každý měsíc zpátky. Víme, že především víc vzdělané ženy chtějí slaďovat práci a rodinu. Dnes je 80 procent dětí v dětských skupinách mladší tří let.

Jak to vypadá se zákonem o sociálním bydlení? Platí, že jej nakonec nepředložíte?

Souhlasím s tím, že je pasé. Máme totiž mnohem širší problém, a to je dostupnost bydlení jako taková. Už to není jen o sociálně vyloučených skupinách obyvatelstva, ale i o střední třídě. S ministerstvem pro místní rozvoj jsme se dohodli, že od ledna začneme pracovat na zákonu o dostupném bydlení.

Řešení tzv. obchodu s chudobou se tedy odsune?

My to řešíme. Měli jsme kulatý stůl, vytyčili jsme patnáct opatření, většina z nich je legislativní povahy, které by měly obchod s chudobou ukončit. Nejklíčovější jsou cenové mapy, ty by měly být hotovy v polovině prosince. K nim budeme přizpůsobovat dávky.

Potřebujeme bič na pronajímatele ubytoven. Nejjednodušší, ale zároveň politicky komplikované řešení by bylo mít živnostenské oprávnění na pronajímání bytů.

Chceme zavést hygienické standardy, definici toho, jak má vypadat byt, kolik v něm může žít osob na metr čtvereční, že by v bytě měla být tekoucí voda apod. Když se podíváte do vyloučených lokalit, podmínky tam jsou hrozné, ale stát za to zaplatí na dávkách třeba 25 tisíc korun.

Co bude krok B? Zavřete ubytovny, které nebudou tyto podmínky splňovat? A co pak budete dělat s jejich obyvateli?

Teď je to tak, že byty jsou nevyhovující, ačkoliv do nich tečou velké finanční prostředky. To je příčina i důsledek chudoby. Aby si pronajímatelé uchovali finanční podporu, budou muset splňovat standardy a lidem se tudíž zlepší životní podmínky.

Měli bychom také prodloužit školní docházku dětí. V době, kdy nám stárne společnost a vzdělávání je čím dál důležitější, nevím, proč je povinná školní docházka ukončena už 15. rokem a není to 18. rok jako v okolních zemích.

Náklady na školy jsou pro některé rodiny příliš vysoké a pro rodiče je nejjednodušší to dítě v 15 letech poslat na úřad práce.

Chystáte se toto opatření navrhnout vládě?

Je to v gesci ministerstva školství a my o tom s ním v tuto chvíli jednáme. Není to jednoduché. Dohodli jsme se na kulatém stolu. Běží širší debata v tripartitě nebo v Asociaci krajů o kvalitě českého školství a o tom, jak se nám daří naplňovat kapacity škol. Je to věc, která s tím souvisí.

V kampani před komunálními volbami jste slibovali pět týdnů dovolené všem zaměstnancům nebo zkrácení pracovní doby. Už jste to řešila s ANO?

Návrh pět týdnů dovolené nám uloupila KSČM, v pondělí to budeme projednávat ve vládě.

A co to zkrácení pracovní doby?

Já bych to dělala postupně. Myslím, že jsme zaměstnavatelům způsobili už dost bolestí hlavy, ať už zrušením karenční doby, nebo zvýšením minimální mzdy. Není to v programovém prohlášení vlády. Jsou to dobré věci, které je dobré mít přichystané v době, kdy se začne blížit krize.