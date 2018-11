Novinky

SÚKL doporučil lidem nepoužívat tuto šarži léku a vrátit ji zpět do lékáren.

Ibalgin Junior se používá ke zmírnění bolesti a teploty u dětí od 6 do 12 let. „Riziko, že by mohlo být ohroženo zdraví pacientů, nelze jednoznačně vyloučit. Přestože farmaceutická společnost sanofi-aventis k této šarži neeviduje žádné nežádoucí účinky, přistoupila ke stahování šarže,” informoval SÚKL.

Daná šarže léku byla na trhu od poloviny října. Staženo by mělo být zhruba 1660 balení. Přípravky lze do lékáren vracet do 31. ledna 2019.